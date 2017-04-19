Актауский таксист угощает своих пассажиров кофе и конфетами

Таксист из Актау удивляет своих пассажиров заботливым отношением, передает телеканал "Астана".





К такому сервису многие не привыкли, поэтому когда Батыргали Кушпенов угощает клиентов напитками и конфетами, люди приходят в замешательство. В гостеприимном такси вам могут предложить даже щетку для обуви. И все - абсолютно бесплатно. При этом закуп продуктов и средств гигиены по карману не бьет.





За баранкой автомобиля Батыргали Кушпенов более 40 лет. Переехав из Астрахани в тогда еще Шевченко, а ныне Актау, устроился водителем скорой помощи. И по сей день работа на неотложке - основная. Частный извоз - это совмещение дополнительного заработка с удовольствием.





Мужчина рассказывает, что идея проявлять заботу о своих пассажирах пришла спонтанно.





"Дома как-то сидел, думал, чтоб такого придумать, чтоб моим клиентам было приятно. Обычно едут пассажиры с детьми, дети в машине кушают, пачкаются, чтоб могли руки вытереть, лицо, рот, сначала салфетки придумал. Потом уже дети ведь любят сладкое, решил конфетки, жвачки, потом напитки", - рассказал водитель.





Зимой - горячий кофе в термосе, летом прохладные напитки. Причем, многие пассажиры думают, что все это за дополнительную оплату, и поэтому не решаются воспользоваться той же влажной салфеткой.





"Недавно после дождей такси ловил с бордюра, грязь была сильная. Остановился водитель, я сажусь на заднее сидение, к девушке ехал, на свидание, обувь запачкал сильно, не комильфо было ехать в грязной обуви. Вижу, щетки для обуви висят сзади. Думаю, платно - не платно, спросил водителя, говорит, бери, конечно, пользуйся, бесплатно. Блин, это так выручило меня тогда вообще", - поделился пассажир Тимур Ниталиев.





По словам Батыргали Кушпенова, приобретение сладостей и средств гигиены по карману особо не бьет. В неделю выходит около 1000 тенге. Более того, заботливый таксист планирует расширить ассортимент угощений. Главная задача, говорит мужчина, сделать проезд для пассажиров комфортным и лишний раз увидеть горожан улыбающимися.









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