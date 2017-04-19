В Алматы за неуплату алиментов свободы лишили 16 отцов-должников

По результатам проверок к ответственности, но уже дисциплинарной, привлекаются и нотариальные конторы.

В Алматы 16 отцов-должников лишились свободы, ещё 57 привлечены к административной ответственности. Всего в Департаменте юстиции с начала года рассмотрели около полутора тысяч материалов по взысканию алиментов, сообщает телеканал "Алматы"





По результатам проверок к ответственности, но уже дисциплинарной, привлекаются и нотариальные конторы. Так, за нарушения закона 2 нотариуса лишились лицензий. Эти и другие факты озвучили на заседании общественного совета по противодействию коррупции, созданном при департаменте юстиции.





«Полномочия совета несколько расширились. На обозрение данного совета будет представлена оценка эффективности деятельности нашего государственного органа, для того, чтобы получить обратную связь от общественности об эффективности деятельности нашего органа», - сказала руководитель департамента юстиции Гульнара Кокобаева.





Кстати, общественная организация, в соответствии с законодательством, отныне будет именоваться Советом. Изменился и качественный состав. Туда вошли учёные, депутаты маслихата и представители СМИ.





«Все наши требования, которые к нам предоставляются, мы будем исполнять в соответствии нашего положения о законе по противодействию коррупции. И в дальнейшем будем работать согласно нашего положения», - сказал председатель общественного совета по противодействию коррупции при департаменте юстиции Александр Билянов.











