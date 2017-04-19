В США мужчина застрелил трех случайных прохожих
19 апреля 2017, 08:28
Все жертвы — белые мужчины.
Три человека застрелены в городе Фресно (штат Калифорния, США), сообщает Lenta.ru.
По сведениям издания Fresno Bee, подозреваемого задержали и взяли под стражу, злоумышленником оказался 39-летний Кори Али Мухаммад.
Мужчина открыл огонь в нескольких точках города в четырех случайных прохожих, однако в одного не попал. Дайер рассказал, что все жертвы — белые мужчины. По его словам, это был «случайный акт насилия».
Мотивом преступления могла стать неприязнь на расовой почве: как пишет издание, задержанный заявил, что испытывает ненависть к белым людям.
Кроме того, шеф полиции сообщил, что перед задержанием подозреваемый выкрикивал исламистские лозунги, в частности, «Аллах Акбар» («Аллах велик»). Вместе с тем он отметил, что пока рано судить, является ли случившееся актом терроризма.
Али Мухаммад ранее был объявлен в розыск по подозрению в убийстве охранника возле одного из городских мотелей.
Фото: Globallookpress.com
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