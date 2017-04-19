В Турции мужчина забросал злоумышленника томатами
19 апреля 2017, 08:42
Вооруженный преступник начал угрожать владельцу овощной лавки расправой.
В турецком Шанлыурфа владелец овощной лавки отбился от злоумышленника, вооруженного огнестрельным оружием, с помощью томатов, сообщает РИА Новости.
Кадры нападения попали на камеру наблюдения.
Вооруженный преступник начал угрожать владельцу овощной лавки расправой. Однако зеленщик не растерялся и начал закидывать нападавшего томатами в целях самообороны. Удивленный смелостью продавца злоумышленник после нескольких неудачных выстрелов покинул место преступления.
"Я был сильно занят, когда он внезапно появился передо мной. После того, как он навел ружье на меня, я бросил томат и попал ему прямо в глаз, в результате чего он потерял равновесие и открыл беспорядочную стрельбу", — заявил зеленщик Мехмет Тосун после нападения.
Как оказалось, злоумышленник был бывшим зятем хозяина лавки. Полиция расследует случившийся инцидент.
Фото: URA.Ru
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