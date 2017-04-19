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22-летнюю модель случайно облили серной кислотой в клубе

19 апреля 2017, 08:56

Около 400 человек, присутствовавших на мероприятии, были эвакуированы в тот вечер.

В результате нападения с кислотой в одном из лондонских клубов 12 человек получили травмы, сообщает Life.ru.

Две австралийские девушки показали жуткие фотографии своих химических ожогов.

Изабелла Фрасер, 22-летняя модель из Сиднея, приехала в гости к своей младшей сестре Прю, которая работает няней в Лондоне. К несчастью, встреча двух сестёр была омрачена трагедией. Неизвестный распылил химическую субстанцию в районе Дальстон на востоке Лондона.



Девушек доставили в госпиталь, но их руки и спины уже успели покрыться обширными химическими ожогами. Неизвестное вещество было очень едким, поэтому оно добралось до кожи даже сквозь футболки.



Около 400 человек, присутствовавших на мероприятии, были эвакуированы в тот вечер. На место сразу же прибыли наряды скорой помощи и полиции.

Скотленд-Ярд заявил, что им удалось задержать двух подозреваемых, оба в возрасте около 20 лет. По версии следствия, между двумя группами посетителей клуба завязалась потасовка, что привело к тому, что двое молодых людей распылили химикат в толпе.

Сотрудник бара стал очевидцем произошедшего и видел, как две девушки случайно стали жертвами инцидента. Другие очевидцы рассказали, что им на помощь сразу же бросились люди, которые попытались смыть кислоту водой.

10 человек, также получившие ожоги, были доставлены в ближайшие больницы, двое от госпитализации отказались. Полиция отрицает связь случившегося с разборками между преступными группировками.

Фото: социальные сети

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