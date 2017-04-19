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В Японии вор украл поддельные слитки золота, не тронув настоящее серебро

19 апреля 2017, 09:17

Пять украденных позолоченных экспонатов были точной копией последних пяти золотых слитков, добытых на шахте Садо.

Вор украл из краеведческого музея в городе Садо в Японии пять копий золотых слитков, не тронув при этом выставленные в той же витрине настоящие 30-килограммовые слитки серебра, сообщила местная полиция, передает РИА Новости.

Кража произошла в понедельник ночью в краеведческом музее Аикава в городе Садо префектуры Ниигата, в котором представлена история серебро- и золотодобычи, некогда процветавшей в этом районе.

Подоспевшая полиция обнаружила разбитое окно, через которое преступник поник внутрь. В музее он разбил витрину, в которой были выставлены пять копий слитков золота, а также три настоящих 30-килограммовых слитка серебра и крупный монолит золотоносной руды.

Настоящее серебро и руда не вызвали интереса похитителя в отличие от "золотых" слитков по одному килограмму каждый. Пять украденных позолоченных экспонатов были точной копией последних пяти золотых слитков, добытых на шахте Садо.

Полиция считает, что преступник принял копии за настоящее золото и решил не размениваться на "мелочи" в виде 90 килограммов серебра. Идет расследование.

Фото: Flickr/ antjeverena

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