Димаш Кудайбергенов пообещал еще раз выступить на шоу Singer

Напомним, казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer 2017». Вместе с китайской певицей Шан Вэньцзе он исполнил в финале песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel, Erth song, Billie Jean и Dangerous. Также стало известно, что популярный телеканал Hunan TV снял и транслирует документальный фильм о Димаше Кудайбергенове, успешно выступившем в нынешнем сезоне проекта Singer и ставшем кумиром миллионов зрителей не только в Китае, но и во всем мире.