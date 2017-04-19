Димаш Кудайбергенов пообещал еще раз выступить на шоу Singer

"22 апреля проект «Singer» в прямом эфире подготовил для вас сюрприз. Именно в этот день я встречусь с вами на гала-концерте конкурса!", написал Димаш.

Димаш Кудайбергенов в соцсетях анонсировал гала-концерт шоу «Singer» со своим участием, сообщает МИА « Казинформ ».





По традиции казахстанский исполнитель обратился к своим фанатам через соцсети.





«Дорогие мои поклонники! 22 апреля проект «Singer» в прямом эфире подготовил для вас сюрприз. Именно в этот день я встречусь с вами на гала-концерте конкурса! Для тех, кто переживал об окончании шоу, это будет еще один незабываемый день. Вы сможете еще раз услышать прекрасные песни в исполнении участников конкурса. До встречи!», - написал он.