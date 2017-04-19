Димаш Кудайбергенов пообещал еще раз выступить на шоу Singer
19 апреля 2017, 09:25
"22 апреля проект «Singer» в прямом эфире подготовил для вас сюрприз. Именно в этот день я встречусь с вами на гала-концерте конкурса!", написал Димаш.
Димаш Кудайбергенов в соцсетях анонсировал гала-концерт шоу «Singer» со своим участием, сообщает МИА «Казинформ».
По традиции казахстанский исполнитель обратился к своим фанатам через соцсети.
«Дорогие мои поклонники! 22 апреля проект «Singer» в прямом эфире подготовил для вас сюрприз. Именно в этот день я встречусь с вами на гала-концерте конкурса! Для тех, кто переживал об окончании шоу, это будет еще один незабываемый день. Вы сможете еще раз услышать прекрасные песни в исполнении участников конкурса. До встречи!», - написал он.
Напомним, казахстанский певец Димаш Кудайбергенов занял второе место в финале конкурса «Singer 2017». Вместе с китайской певицей Шан Вэньцзе он исполнил в финале песни Майкла Джексона The Way You Make Me Feel, Erth song, Billie Jean и Dangerous. Также стало известно, что популярный телеканал Hunan TV снял и транслирует документальный фильм о Димаше Кудайбергенове, успешно выступившем в нынешнем сезоне проекта Singer и ставшем кумиром миллионов зрителей не только в Китае, но и во всем мире.
Фото: Диапазон
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