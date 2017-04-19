Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК
19 апреля 2017, 09:55
Депутаты рассмотрят ряд законопроектов.
В Парламенте началось пленарное заседание Мажилиса, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, сообщает Zakon.kz.
В частности, буду рассмотрены изменения и дополнения, внесенные Сенатом в проект закона «О коллекторской деятельности» и поправки в некоторые законодательные акты по вопросам коллекторской деятельности .
Также будут рассмотрены в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы», проект закона «О ратификации Соглашения о займе (Проект социального медицинского страхования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития».
Будут подготовлены заключения по проекту закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», по поправкам в закон «О членстве Республики Казахстан в Международном Валютном Фонде, Международном Банке Реконструкции и Развития, Международной Финансовой Корпорации, Международной Ассоциации Развития, Многостороннем Агентстве Гарантии Инвестиций, Международном Центре по Урегулированию Инвестиционных Споров, Европейском Банке Реконструкции и Развития, Азиатском Банке Развития, Исламском Банке Развития».
Фото: parlam.kz
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