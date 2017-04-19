 
Преимущественно облачно
10°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 12%

Влажность: 82%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

312.50

19 апреля 

Курс НБРК

310.66

-

АЛМАТЫ

Покупка

311.50

Продажа

312.50

АСТАНА

Покупка

311.00

Продажа

314.00

Подробнее
335.50

19 апреля 

Курс НБРК

331.01

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

335.50

АСТАНА

Покупка

329.00

Продажа

335.00

Подробнее
Новости за сегодня

Финансовые и производственные показатели «Самрук-Казына» выросли

 

Финансовые и производственные показатели «Самрук-Казына» выросли. Об этом на заседании Правительства Казахстана сообщил председатель правления АО «Самрук-Қазына» Умирзак Шукеев.

«По оперативным данным, агрегированная выручка по 12 крупным портфельным компаниям за 3 месяца 2017 года составила 1 146,5 млрд тенге, что выше факта аналогичного периода 2016 года на 55% и составляет 27% от годового плана», - отметил У. Шукеев.

По его словам, продолжается реализация программы приватизации Группы, на сегодняшний момент из 215 компаний фонда выбыли 124 актива.

Также в 1 квартале прослеживается положительная динамика по производственным показателям Группы. Так, добыча нефти и газоконденсата составила 5,76 млн тонн, на 0,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Объем добычи природного газа составил 1,40 млрд куб.м., что превышает показатель прошлого года на 10%. Переработка нефти на казахстанских НПЗ по группе КМГ составила 3,03 млн тонн. Это выше аналогичного показателя прошлого года на 31%.

«Объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом за отчетный период составил 47,94 млрд тонно-километров, что на 14% выше показателя прошлого года. Превышение показателя прошлого года на 34,5% демонстрирует и АО «Самрук-Энерго» по производству электроэнергии объемом 7 367,0 млн кВтч. Передача электроэнергии также превысила прошлогодний объем на 13%», - сказал У. Шукеев.

Также успешно реализуется программы «Нурлы Жол» стоимостью 1,8 млрд долларов. В частности, выполнены на 100% проект по строительству ж/д линии «Боржакты-Ерсай», созданию и развитию специальной экономической зоны «Хоргос - Восточные Ворота», первый этап проекта «Транзит Север-Восток-Юг» «Строительство линии 500 кВ Экибастуз-Шульбинская ГЭС-Усть-Каменогорск» и другие.

19 апреля 2017, 09:32
Источник, интернет-ресурс: Прочие

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код