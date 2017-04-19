Обжалование уведомления о результатах проверки как основание приостановления его исполнения (О. Лезгиева, Руководитель юридического управления ДГД по ВКО)

В связи с участившимися случаями подачи жалоб на уведомления о погашении налоговой задолженности по доначисленным суммам налогов, находящимся на обжаловании, Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области считает необходимым довести до сведения налогоплательщиков нижеследующую информацию.

Согласно пункту 5 статьи 638 и пункту 1 статьи 667 Налогового кодекса налогоплательщик, получивший уведомление о результатах налоговой проверки, обязан исполнить его либо обжаловать в течение тридцати рабочих дней.

По истечению срока для обжалования начисленные суммы отражаются на лицевом счете в качестве налоговой задолженности и, как следствие, формируется уведомление о погашении налоговой задолженности.

В соответствии со статьей 674 Налогового кодекса предусмотрено, что подача жалобы налогоплательщиком в вышестоящий налоговый орган или в суд приостанавливает исполнение уведомления о результатах проверки в обжалуемой части.

Приостановление исполнения осуществляется путем присвоения уведомлению статуса обжалования, в результате чего начисленные суммы налогов не отражаются на лицевом счете в качестве налоговой задолженности.

Обращаем внимание налогоплательщиков, что при подаче жалобы в вышестоящий налоговый орган исполнение уведомления о результатах проверки в обжалуемой части приостанавливается с момента получения и регистрации жалобы до вынесения письменного решения вышестоящего налогового органа.

В случае подачи налогоплательщиком жалобы в суд исполнение уведомления о результатах проверки в обжалуемой части приостанавливается со дня принятия судом жалобы к производству до вступления в законную силу судебного акта. В соответствии со статьей 150 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан судья в течении пяти рабочих дней со дня поступления искового заявления рассматривает вопрос о принятии заявления в производство.

Анализ поступивших жалоб показывает, что уведомления о погашении налоговой задолженности были сформированы в отношении тех налогоплательщиков, которыми жалобы подавались в последние дни установленного срока, т.е. на двадцать седьмой - тридцатый рабочий день. В отдельных случаях жалобы были отправлены в вышестоящий орган - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) посредством почты.

Следовательно, на момент истечения срока на обжалование отдельные жалобы еще не поступили в Комитет, а жалобы, поданные в суд, еще не были приняты судьей в производстве, поэтому в обоих случаях оснований для приостановления исполнения уведомлений не возникло, что и повлекло отражение на тридцать первый рабочий день начисленных сумм на лицевом счете в качестве налоговой задолженности и явилось причиной автоматизированного формирования уведомления о погашении налоговой задолженности.

Однако после поступления жалобы в Комитет либо после принятия судом жалобы в производство уведомлениям проставляются статусы на обжаловании и числящиеся в задолженности доначисленные суммы исключаются из задолженности, что влечет за собой отмену налоговым органом ранее сформированных уведомлений о погашении налоговой задолженности. В этих случаях необходимости дополнительного обжалования уведомлений о погашении налоговой задолженности со стороны налогоплательщиков не требуется.

На основании изложенного, во избежание фактов формирования уведомлений о погашении налоговой задолженности призываем налогоплательщиков подавать жалобы на уведомления о результатах налоговой проверки с таким учетом, чтоб на тридцатый рабочий день жалоба уже поступила в Комитет либо уже была принята судом в производство. Если же жалобы все-таки будут поданы в последние дни срока на обжалование и сформируются уведомления о погашении налоговой задолженности, то сообщаем, что по мере поступления и присвоения им статуса на обжаловании выставленные по обжалуемым суммам уведомления о погашении налоговой задолженности нами будут отменены самостоятельно.

При этом, следует знать, что обжалование результатов налоговой проверки и обжалование постановления о привлечении к административной ответственности являются самостоятельными процедурами и не подменяют друг друга.

Несмотря на наличие причинно-следственной связи между результатами проверки и последующим привлечением к административной ответственности, постановление о наложении административного взыскания подлежит обжалованию в порядке, установленном административным законодательством.

Таким образом, в случае несогласия с фактом привлечения к административной ответственности лицо вправе обжаловать постановление в течение тридцати суток со дня его получения в вышестоящий орган либо в суд. Обжалование результатов налоговой проверки не приостанавливает исполнение вступившего в законную силу постановления о наложении административного взыскания.