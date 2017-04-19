Освобожден от должности ответственный секретарь МОН РК

Распоряжением Главы государства Рахимжанов Амерхан Муратпекович освобожден от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Рахимжанов Амерхан Муратпекович родился 9 октября 1960 года в Семипалатинской области. В 1987 году окончил Семипалатинский педагогический институт по специальности «Преподаватель истории и обществоведения». В 1998 году правительство направляло его в Японию по международному проекту обмена государственными служащими, там он изучал систему образования, общее администрирование и японский язык. В 2000 году завершил учебу в Семипалатинском институте бизнеса и предпринимательства, Казахском финансово-экономическом институте по специальности «Экономист-менеджер».

Трудовой стаж:

· Рабочий колхоза им. Чапаева Урджарского района Семипалатинской области (1977-1978);

· Преподаватель средней школы, Секретарь комитета комсомола колхоза, Секретарь партийного комитета колхоза им. Ленина (1981-1990);

· Инструктор, заведующий кабинетом политпросвещения Урджарского райкома Компартии Казахстана (1990-1991);

· Директор школы-лицея, заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования - директор областного института повышения квалификации педагогических кадров (1991-1995);

· Начальник Семипалатинского городского управления образования, первый заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования, заведующий Бескарагайским районным отделом образования Восточно-Казахстанской области, стажировка в Японии по проекту обмена государственными служащими в целях изучения системы образования, общего администрирования и японского языка (1995-1999);

· Начальник управления Комитета среднего и профессионального образования Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан, заместитель директора департамента среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (1999-2001);

· Заведующий сектором, заместитель заведующего Отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2001-2003);

· Начальник департамента образования города Астаны (2003-2006);

· Главный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель акима Актюбинской области, вице-министр культуры и информации Республики Казахстан (2006-2008);

· Заместитель акима г. Астаны (с 07.04.2008-2010);

· Первый заместитель председателя филиала Народно-Демократической партии «Нур Отан» города Астаны, профессор кафедры политологии Казахстанско-Российского университета (0,25% ставки) по совместительству (01.02.2010-01.2012);

· Заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (01.2012-05.2014);

· Ответственный секретарь Министерства образования и науки РК (с 11.2015)

Прочие должности:

· Руководитель Астанинского городского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А.Назарбаева (02.2011-04.2011)