«Ұлтыңды сақтаймын десең – қызыңды тәрбиеле»

Народные избранники города Астаны продолжают обсуждение статьи Президента страны «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания».





Мы пообщались с депутатом маслихата города Астаны Каракат Абден, широко известной общественности своей деятельностью по воспитанию подрастающего женского поколения.





Каракат Жақсылыққызы, ваш проект «Институт культурно-нравственного воспитания «Қазақ Қызы», - один из успешных проектов, признанных в народе. В чём же секрет успеха?





- Всё очень просто: практически мы не придумали ничего нового, а обратились к истокам, к мудрости наших предков в воспитании. Мы родились на казахской земле и мы не станем вдруг европейцами или американцами. Только сохранив свою самобытность, национальную идентичность мы сохраним себя как нацию и народ. «Без опоры на национально-культурные корни модернизация повиснет в воздухе» - говорит Елбасы. Всё верно, нужно взять лучшее из наших родных традиций, а они у нас, Құдайға шүкір, очень богаты. Земля предков оставила нам великое наследие и генетический код сам выведет на нужную дорогу, нужно только постараться быть верным ему и бережно относиться к собственным традициям. Мне очень приятно, что сегодня всё больше дипломатов, дивясь мудрости казахских традиций в воспитании девочек отдают своих дочерей в школу «Қазақ қызы». Вот яркий пример золотого сечения в традициях: у нас нет крайностей, исторически казахские женщины посредине между европейской эмансипированностью и азиатской сдержанностью. И это нужно развивать и беречь как национальное достояние.





Как Вы понимаете слова Елбасы о необходимости культурно-нравственного возрождения?





- Простая истина: сложное слагается из простого, так и национальные идеи рождаются отдельной личностью в процессе внутреннего самостоятельного самоосмысления и глубокой личностной проработки каждого внутри себя. Елбасы чётко дал направление в этой статье, что в этом процессе важно понять и осмыслить, и отчего нужно избавиться. Во-первых, важно забыть о высокомерии и не ввязываться в вечный спор о высшей рассе. Во-вторых, открыть своё сознание и освободиться от ленности и надменности.





Будущее за образованным, интеллектуальным, духовно наполненным, культурным человеком.





При создании Института культурно-нравственного воспитания девочек “Казак кызы” мы руководствовались идеями возрождения духовной самобытности и традиций казахского народа и интеграции этого богатого достояния нашей страны в современное образование. Наша работа и те результаты, которые на сегодня имеет “Казак кызы” очень гармонично вписываются в идеи, которые сформулировал Глава государства в своей статье. Это безусловно, мощнейший программный документ, который должен стать главной настольной книгой для государственных служащих любого уровня, политических и общественных деятелей, молодых людей, мечтающих об успехе, школьников, у которых общественно-политическое мировоззрение только формируется.



