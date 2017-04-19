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Назначен председатель Комитета международной информации МИД РК

19 апреля 2017, 09:53

Им стал Талгат Жумагулов.

Талгат Жумагулов назначен председателем Комитета международной информации МИД РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

18 апреля 2017 года Жумагулов Талгат Маратович назначен председателем Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Т. Жумагулов окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистратуру Гарвардского университета (США). В разные годы работал в центральном аппарате Министерства иностранных дел, Посольстве Казахстана в Израиле, Постоянном представительстве Казахстана при ОБСЕ, руководителем пресс-службы Сената Парламента Республики Казахстан. До назначения занимал должность заместителя руководителя Аппарата Сената Парламента РК.

Фото: МИД РК

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