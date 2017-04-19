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Новости за сегодня

С 1 января 2018 года все владельцы АЗС и нефтебаз должны установить контрольные приборы учета

 

Департамент государственных доходов по г. Алматы сообщает, что в соответствии с подпунктом 12-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», приказом министром финансов РК от 16 марта 2016 года утверждены правила и требования по оснащению резервуаров производственных объектов производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и автозаправочных станций (кроме автозаправочных станций передвижного типа) контрольными приборами учета.

«Настоящие требования введены в действие с 1 января 2017 года - для производителей нефтепродуктов, поставщиков нефти, оптовых поставщиков нефтепродуктов или розничных реализаторов с базы нефтепродуктов или резервуаров, а с 1 января 2018 года - для розничных реализаторов нефтепродуктов с заправочных станций, за исключением розничной реализации нефтепродуктов с заправочных станций передвижного типа» - сообщили специалисты Управления администрирования косвенных налогов в ходе выступления на круглом столе, прошедшего 14 апреля 2017 года в здании ДГД по г. Алматы, с участием крупных оптовых реализаторов нефтепродуктов и НПП «Атамекен».

Контрольные приборы учета - это технические устройства, измеряющие количественные и качественные характеристики нефтепродуктов, для ведения учета с целью последующей передачи в режиме реального времени через оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства и оборота нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов посредством автоматизированной системы информации об объемах производства и (или) оборота нефтепродуктов, установленные на производственных объектах производителей нефтепродуктов, баз нефтепродуктов и на автозаправочных станциях (кроме автозаправочных станций передвижного типа), допущенные к применению в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений.

Специалисты ДГД напомнили об ответственности за реализацию и (или) отгрузки отдельных видов нефтепродуктов производителями нефтепродуктов, поставщиками нефти, оптовыми поставщиками нефтепродуктов или розничными реализаторами нефтепродуктов без контрольных приборов учета (КПУ) либо минуя КПУ.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 5 статьи 281 Кодекса об административных правонарушениях РК:

-на физических лиц - влечет штраф в размере ста пятидесяти,

-на субъектов малого предпринимательства - в размере двухсот двадцати пяти,

-на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот пятидесяти,

-на субъектов крупного предпринимательства - в размере восьмисот месячных расчетных показателей,

с конфискацией нефтепродуктов, являющихся непосредственными предметами совершения административного правонарушения, и (или) доходов, полученных вследствие совершения правонарушения.

 

 

19 апреля 2017, 09:42
Источник, интернет-ресурс: Департамента гос.доходов по г. Алматы

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