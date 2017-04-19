Назарбаев наградил Президента Туркменистана Орденом «Достық» I степени

В завершение государственного визита в Республику Казахстан Нурсултан Назарбаев наградил Президента Туркменистана Орденом «Достық» I степени, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе переговоров Глава государства подчеркнул, что государственный визит Президента Туркменистана проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

- За четверть века наши отношения складывались на взаимодоверии и поддержке. Туркменистан является важным партнером и союзником Казахстана в регионе. Народы наших стран - братья и добрые соседи друг другу, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил развитие отдельных аспектов двустороннего сотрудничества, в том числе в транзитно-транспортной и энергетической сферах, акцентировав внимание на наличие больших перспектив и в других областях.

- Сегодня мы подписываем важнейший договор о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Туркменистаном. Отношения выходят на новый этап развития благодаря этому соглашению. Мы решаем все вопросы границ между нашими странами. Это будут единственные две страны, у которых не будет никаких пограничных проблем, - заявил Глава государства.

В свою очередь, Г.Бердымухамедов выразил уверенность в том, что нынешний его государственный визит в Казахстан укрепит сотрудничество между двумя государствами.

Президенты двух стран обсудили вопросы международной политики, регионального взаимодействия, двустороннего сотрудничества, включая культурно-гуманитарную и социальную сферы.

- Казахстан и Туркменистан приобретают хороший авторитет на международной арене. Мы определяем свои позиции по вопросам мира, стабильности и безопасности не только в регионе, но и во всем мире в рамках таких международных структур, как ООН и ОБСЕ, - сказал Г.Бердымухамедов.

Также по итогам переговоров в расширенном составе главы государств Казахстана и Туркменистана сделали заявление для представителей средств массовой информации.

Нурсултан Назарбаев отметил, что особую роль в достижении ключевых задач двустороннего сотрудничества будет играть Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству под председательством Заместителей Премьер-Министров двух стран.

Президент Казахстана подчеркнул, что в ходе переговоров стороны уделили внимание вопросам совершенствования договорно-правовой базы, участия предприятий в крупных инфраструктурных проектах двух стран, а также вопросам транзитно-транспортного взаимодействия.

- Историческим событием в сфере транзитно-транспортного взаимодействия можно считать запуск железной дороги «Казахстан - Туркменистан - Иран». Предпринимателям двух стран следует использовать это преимущество в деле усиления взаимного товарооборота, - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в ходе переговоров отдельной темой обсуждения стали водно-энергетическая сфера и активизация деятельности Международного фонда спасения Арала.

- Мы еще раз подтвердили, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием. От их разумного использования зависит судьба десятков миллионов людей. В этом году председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Туркменистану, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что лидеры двух стран обсудили актуальную проблематику международной и региональной повестки дня.

По итогам государственного визита Президента Туркменистана в Республику Казахстан были приняты следующие документы:

- Совместное заявление Президента Республики Казахстан и Президента Туркменистана;

- Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Туркменистаном;

- Соглашение между Республикой Казахстан и Туркменистаном о демаркации казахстанско-туркменской государственной границы;

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о казахстанско-туркменской Межправительственной комиссии;

- Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о взаимной защите секретной информации;

- Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Туркменистана на 2017-2018 годы;

- Соглашение между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- Соглашение об установлении побратимских связей между Астаной и Ашхабадом;

- Соглашение о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» и Торгово-промышленной палатой Туркменистана.