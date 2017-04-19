Жители поселка в Алматинской области требуют отставки директора школы

жители обвиняют директора в давлении на учеников и поборах, требуя его отставки , сообщает телеканал « Возмутительная ситуация вокруг школы в Алматинской области. В посёлке Кайназар, сообщает телеканал « Алматы ».





Педагогов также не устраивает кадровая политика управленца. С их слов, он уволил больше 30 специалистов . В самом учебном заведении ситуацию прокомментировали сдержанно.





Чашу терпения жителей Кайназара переполнило безнравственное, как они говорят, поведение директора местной школы. Люди обвиняют Табыса Абайханова в превышении служебных полномочий и коррупции. По их словам, мужчина в прошлом году за раз уволил 30 педагогов, а также исключил нескольких учеников. После одна школьница едва не покончила жизнь самоубийством.





«Вы знаете, моя бедная внучка чуть не наложила на себя руки. Несколько дней рыдала в комнате, не выходя оттуда. Во всём виноват директор. Потому, что он не даёт им учиться, давит на них, выгоняет из школы по различным причинам», - рассказала местная жительница Бейсенгуль Байсабекова.





«Капитального ремонта в школе не было. Каждый год меняются педагоги. В первом классе у детей не должны меняться учителя до 3-4 класса, потому, что ребёнок еще привыкает. У них каждый год меняются. За взятки каждый сентябрь набираются люди на работу. В конце года увольняются, потому, что не дали ему денег, чтобы остаться на следующий год», - сказала жительница области Зауреш Чужинова.





Люди обратились с заявлением в суд и прокуратуру Енбекшиказахского района, а также областное управление образования. Впоследствии директора временно отстранили от должности. Однако недавно мужчина вернулся на работу - снова в кресло директора. Это подтвердили и в областном управлении образования.





«На эту должность приходил новый директор, взял всю ситуацию под контроль. Но после проверки, представители РОНО снова назначили его на должность директора. Они заявили, что он ни в чём не виноват. Мы просто в шоке, что после всех его злодеяний, он продолжает работать директором», - сказала другая местная жительница Гульнар Еркенова.





В самой школе, где побывали журналисты, директора на месте не оказалось. Отдуваться пришлось завучу.





«Народ имеет право проявлять недовольство. Может быть, он не нравится им. Но как руководитель, он хорошо выполняет свою работу. Ну, а как обстоят дела с жителями и учителями сложно сказать. Больше ничего не скажу», - рассказала замдиректор по учебной части КГУ средней школы им.Ш.Уалиханова Енбекшиказахского района Раушан Низамова.





В школе имени Шокана Уалиханова учатся 800 детей. Ежегодно, со слов жителей, директор якобы исключает по 30-40 школьников. Теперь люди намерены пожаловаться генпрокурору.



