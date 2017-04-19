Департамент государственных доходов по Жамбылской области сообщает, что 6 марта 2014 года вступил в действие Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве», направленный на создание эффективной, прозрачной и предсказуемой системы банкротства на основе баланса интересов должников и кредиторов.

В свете принятого Закона «О реабилитации и банкротстве» процедуру банкротства необходимо использовать как крайнюю меру для ликвидации должников, которые, несмотря на предпринятые усилия, в силу неэффективного менеджмента, изменения конъюнктуры рынка или прочих объективных факторов, не смогли сохранить бизнес.

Для этого Закон обязал руководителей и других должностных лиц предприятия при наступлении признаков неплатежеспособности, установленных в Законе «О реабилитации и банкротстве», в течение 6 месяцев обратиться в суд с заявлением о признании предприятия банкротом.

Если требование Закона будет проигнорировано и в итоге на банкротство подаст кто-то из кредиторов, руководитель, пренебрегший этой обязанностью, будет вынужден отвечать всем своим личным имуществом по тем долгам предприятия, на погашение которых не хватило имущества предприятия.

Таким образом, в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона «О реабилитации и банкротстве», за нарушение положений подпунктов 1) - 6) пункта 2 настоящей статьи в случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов должностные лица должника, в обязанности которых входит выполнение требований, предусмотренных подпунктами 1) - 6) пункта 2 настоящей статьи, солидарно несут субсидиарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

В то же время, для лиц, которые желают использовать систему банкротства в мошеннических целях, ответственность ужесточена.

За ложное банкротство предусмотрено наказание, аналогичное за преднамеренное банкротство. Вот только права занимать руководящие должности на других предприятиях или заниматься предпринимательской деятельностью можно лишиться уже не на 3 года, а на 5 лет.

И пока судимость не будет признана погашенной, он не сможет открыть ни одно предприятие.

При этом согласно статье 6 Закона «О реабилитации и банкротстве», учредитель (участник) и (или) должностные лица должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами несостоятельного должника принадлежащим им имуществом за преднамеренное банкротство. Должностное лицо банкрота возмещает убытки собственнику его имущества за преднамеренное приведение должника к неплатежеспособности. При наличии указанных оснований, банкротными управляющими, подаются в суд исковые заявления к учредителям и должностным лицам предприятий-должников о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании суммы общей кредиторской задолженности, установленной в реестре требований кредиторов должника.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 96 Закона, в случаях, когда законами Республики Казахстан предусмотрена субсидиарная ответственность иных лиц за доведение должника до банкротства, размер этой ответственности определяется как разница между общей суммой требований кредиторов и имущественной массой банкрота.

Исходя из данной нормы Закона, банкротный управляющий не только уполномочен, но и обязан обращаться в суд с исками о привлечении виновных лиц (учредителей, участников, должностных лиц) в интересах кредиторов должника к субсидиарной ответственности, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Республики Казахстан.