Нашумевшие надписи удалили с верхушки монумента "Қазақ Елі"









Надписи стерты путем покраски под цвет лепестков на всей их площади. Для выполнения данной работы были привлечены профессиональные альпинисты.





Вандальные надписи были обнаружены с внутренней стороны лепестков, обрамляющих шар с птицей Самрук, во время съемок с дрона в дни празднования Наурыза в столице.





Специалисты в области охраны памятников, а также скульптор Мурат Мансуров сразу после появления информации о надписях на монументе сообщали, что, вероятнее всего, текст без злого умысла нанесли строители, участвовавшие в возведении монумента.







