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Нашумевшие надписи удалили с верхушки монумента "Қазақ Елі"

19 апреля 2017, 10:17

Предположительно, надписи без злого умысла нанесли строители при возведении монумента.

ГККП «Дирекция по охране памятников и объектов историко-культурного наследия» акимата города Астаны провела работы по удалению надписей, обнаруженных на монументе «Қазақ Елі», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Управления культуры, архивов и документации города Астаны.



Надписи стерты путем покраски под цвет лепестков на всей их площади. Для выполнения данной работы были привлечены профессиональные альпинисты.

Вандальные надписи были обнаружены с внутренней стороны лепестков, обрамляющих шар с птицей Самрук, во время съемок с дрона в дни празднования Наурыза в столице.

Специалисты в области охраны памятников, а также скульптор Мурат Мансуров сразу после появления информации о надписях на монументе сообщали, что, вероятнее всего, текст без злого умысла нанесли строители, участвовавшие в возведении монумента.




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