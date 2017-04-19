Трамп поручил рассмотреть отмену Обамой санкций против Ирана
19 апреля 2017, 10:19
"Обзор оценит, является ли приостановка санкций против Ирана в соответствии с планом жизненно необходимой для национальных интересов Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Тиллерсона.
Президент США Дональд Трамп поручил определить, соответствовало ли интересам США частичное снятие санкций с Ирана в рамках соглашения с мировым сообществом по ядерной программе, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает РИА Новости.
"Президент Дональд Трамп распорядился провести обзор Всеобъемлющего совместного плана действий, в котором будут участвовать различные учреждения под руководством Совета национальной безопасности (Белого дома — ред.). Обзор оценит, является ли приостановка санкций против Ирана в соответствии с планом жизненно необходимой для национальных интересов Соединенных Штатов", — говорится в заявлении Тиллерсона.
При этом госдепартамент подтверждает в письме к спикеру палаты представителей Полу Райану, что по состоянию на 18 апреля Иран соблюдает свои обязательства в соответствии с договоренностями.
"Тем не менее, госсекретарь высказал обеспокоенность ролью Ирана в качестве государства-спонсора терроризма и проинформировал конгресс о проводимой по распоряжению президента работе по оценке того, соответствует ли дальнейшая приостановка санкций интересам национальной безопасности США", — отмечается в сообщении госдепартамента.
Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.
При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.
Алексей Богдановский
Фото © Fotolia/ Borna_Mir
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