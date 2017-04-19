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Новости за сегодня

Статья Президента - программа действий к повышению конкурентоспособности Казахстана

 

Судьи Северо-Казахстанской области обсудили статью Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания.

Выступая в ходе собрания, председатель областного суда Ерлан Айтжанов отметил, что в статье Глава государства сделал акцент на двух основных моментах - национальном сознании в 21 веке и повестке дня на ближайшие годы.

«Особое внимание в статье обращено на пункты, связанные с идеологией и традиционными ценностями. Это связано, прежде всего, с конкурентоспособностью нации в целом и каждого казахстанца в частности. Мы должны быть ориентированы на будущее, а для этого нужно учиться и развиваться уже сейчас. Поэтому любому казахстанцу, как и нации в целом, необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века», - отметил Е.Айтжанов основные тезисы Главы государства.

Он обратил внимание на шесть основных шагов, отмеченные Лидером нации: переход казахского языка на латиницу, проекты «Новое гуманитарное знание, 100 новых учебников на казахском языке», «Туған жер», «Духовные святыни Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире» и «100 новых лиц Казахстана».

Выступая, судьи выразили единое мнение о статье, как масштабном проекте модернизации общественного сознания, ключевом принципе нашего развития. На современном этапе необходимо измениться, модернизироваться, чтобы стать по-настоящему конкурентоспособной, сильной нацией.

Выступая на встрече с судьями председатель судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда Жанна Сейдалина отметила, что главным смыслом статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» является не просто рассуждение и видение, а план работы к действию, где основной идиологемой является национальное сознание.

«Статья Президента дает оценку нашему прошлому и открывает перспективы на будущее, являясь программой духовного обновления нации», - считает Ж.Сейдалина. Она выделила основным тезис о том, что сегодня не только отдельный человек, но и нация в целом имеет шанс на успех, только развивая свою конкурентоспособность.

Участники встречи выразили увернность в том, что четкое следование программе действий и приоритетам, обозначенных в статье Президента, даст мощный импульс укреплению потенциала страны, будет способствовать развитию человеческого капитала, сохранению единства и национальной идентичности, повышению конкурентоспособности Казахстана.

19 апреля 2017, 10:29
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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