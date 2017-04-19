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Новости за сегодня

К.Мами встретился с Послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане

 

Сегодня Председатель Верховного Суда Кайрат Мами встретился с Послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане г-ном Джорджем Альбертом Кроллом.

В ходе встречи К.Мами проинформировал высокого гостя о новом этапе государственного строительства Казахстана, внесении, в частности, Верховным Судом предложений в рамках конституционной реформы по вопросам судоустройства, судопроизводства и отправления правосудия. Он отметил о поддержке подходов об усилении требований по стажу и возрасту к кандидатам в судьи, а также изменений по вопросам перехода к трехзвенной судебной системе и придания Верховному Суду статуса и функции кассационной инстанции.

К.Мами, сделав акцент на создании отдельного судопроизводства по инвестиционным спорам, расширении состава и полномочий Высшего Судебного Совета, усилении требований к кандидатам в судьи, подчеркнул, что преобразования в целом направлены на укрепление независимости судов, в том числе в контексте правовых, организационных и материально-финансовых гарантий.

Дж.Кролл отметил прогрессивность реформ в республике, дав высокую оценку процессу совершенствования механизма разрешения споров с участием инвесторов в целях усиления судебной защиты институтов собственности.

Стороны в беседе обоюдно высказались о создании в Казахстане судебной системы, соответствующей общепринятым, современным и мировым стандартам, необходимости постоянного ее совершенствования.

К.Мами назвал конструктивными и деловыми сложившиеся отношения судебными системами двух стран. В числе успешных он отметил вопросы судебного образования, содействие американских экспертов в институциональном развитии Академии правосудия Казахстана, региональные программы менторства, издание настольной книги для молодых судей, первый опыт применения аудио-, видеофиксации судебного процесса. «Проект с Американской Ассоциацией юристов по развитию инвестиционного правосудия, подтверждает последовательность и устойчивость нашего сотрудничества», - отметил Председатель Верховного Суда.

В свою очередь, г-н Посол подчеркнул эффективность поездки в рамках проекта в Вашингтон делегации судей Казахстана в марте текущего года с целью ознакомления с американским опытом разрешения инвестиционных споров. Он также отметил посещение казахстанскими судьями - участниками программы «Открытый мир» США для изучения вопросов судебного администрирования и альтернативных механизмов урегулирования споров.

В заключение, стороны выразили обоюдную готовность к расширению совместных действий в дальнейшем продвижении сотрудничества двух стран в судебно-правовой сфере.

19 апреля 2017, 10:31
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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