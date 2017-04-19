Сенаторы окажут помощь пострадавшим от паводков
19 апреля 2017, 10:39
Такое решение сегодня принято постановлением Бюро Сената Парламента.
Депутаты Сената Парламента РК окажут помощь пострадавшим казахстанцам от паводков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
Они перечислят свой однодневный заработок. Такое решение сегодня принято постановлением Бюро Сената Парламента.
Фото: alau.kz
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