В Китае при обрушении многоэтажного дома погибли шесть человек

Оползень, вызванный продолжительными дождями, сошел в понедельник около 12.00 по местному времени (07.00 мск) в уезде Байхэ, в результате чего обрушился семиэтажный дом, в котором проживали 39 человек. Во вторник спасатели нашли под завалами тела трех погибших, в том числе женщины и двух детей, еще трое числились пропавшими без вести.





"К 4:43 среды спасатели обнаружили тела трех пропавших жителей, в том числе двух женщин и мальчика", — сообщает агентство со ссылкой на заявление спасателей. К 5 утра по местному времени спасательные работы были завершены.