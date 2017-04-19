В Китае при обрушении многоэтажного дома погибли шесть человек
19 апреля 2017, 10:42
Оползень, вызванный продолжительными дождями, сошел в понедельник в уезде Байхэ, в результате чего обрушился семиэтажный дом.
Количество жертв оползня в провинции Шэньси на северо-западе Китая, в результате которого обрушилось семиэтажное жилое здание, возросло до шести человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти, передает РИА Новости.
Оползень, вызванный продолжительными дождями, сошел в понедельник около 12.00 по местному времени (07.00 мск) в уезде Байхэ, в результате чего обрушился семиэтажный дом, в котором проживали 39 человек. Во вторник спасатели нашли под завалами тела трех погибших, в том числе женщины и двух детей, еще трое числились пропавшими без вести.
"К 4:43 среды спасатели обнаружили тела трех пропавших жителей, в том числе двух женщин и мальчика", — сообщает агентство со ссылкой на заявление спасателей. К 5 утра по местному времени спасательные работы были завершены.
Жанна Манукян
Фото © AP Photo/ Ng Han Guan
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854637-71dc3d8190e7fd398e07c8f102acd3b8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...