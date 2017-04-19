Казахстанские продукты питания и строительные материалы вышли на рынок Афганистана

Торговая миссия казахстанских предпринимателей посетила Афганистан. По итогам мероприятия достигнуты договоренности на поставку продуктов питания и строительных материалов казахстанского производства на рынок Афганистана на сумму свыше 11 млн. долларов США.

В Кабуле при содействии Национальной компании «KAZAKH INVEST» и Посольства Казахстана в Афганистане состоялась 2-я торговая миссия казахстанских производителей товаров и услуг. Первое подобное мероприятие успешно прошло в 2013 году, в результате которого были достигнуты договоренности на поставку казахстанской продукции (масложировая продукция, мука, трансформаторы) на рынок Афганистана на общую сумму 27 млн. долларов США.

Нынешняя торговая миссия была проведена в формате бизнес-форума, в котором приняли участие представители 11 отечественных предприятий-производителей продуктов питания и строительных материалов и более 90 афганских компаний.

Торговая миссия казахстанского бизнеса была с интересом встречена афганской стороной, которая выразила готовность продолжить взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном. Представители Торгово-Промышленной палаты Афганистана высоко оценили качество казахстанской продукции и подтвердили существующий спрос местного рынка на представленные товары.

«Мы рассматриваем рынок Афганистана как наиболее перспективный для наших экспортеров. Планируем на ежеквартальной основе направлять сюда отечественных производителей, заинтересованных в экспорте. При содействии Посольства Казахстана в Афганистане и афганской Торгово-Промышленной палаты мы готовы организовывать переговоры с компаниями, заинтересованными в закупе продукции из Казахстана», - отметил управляющий директор Национальной компании «KAZAKH INVEST» Аскар Арынов.

В свою очередь казахстанские производители - участники торговой миссии отметили высокую важность и необходимость государственной поддержки для продвижения своих товаров и услуг на экспорт. По словам директора ТОО «Elif Chemicals» Алмаза Рыскалова, в рамках состоявшегося бизнес-форума прошли плодотворные переговоры с афганскими партнерами, которые выразили высокую заинтересованность в сотрудничестве с нашей компанией. Для начала договорились о поставке 2 вагонов в месяц гипсокартонной и отделочной продукции.

Мероприятия по развитию торговых отношений с Афганистаном будут продолжены - 20 июня в Алматы состоится бизнес-семинар в формате «Supplier Workshop», в рамках которого будут организованы двусторонние встречи казахстанских производителей с закупочными компаниями Афганистана, поставляющими товары гуманитарным организациям.

Товарооборот между Казахстаном и Афганистаном по итогам 2016 года составил 489,4 млн. долларов США, что на 30,7% больше 2015 года. Экспорт из Казахстана в Афганистан также вырос на 30,7%, составив 486,9 млн. долларов США. Это является самым высоким показателем за последние 5 лет.

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