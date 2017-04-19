 
Преимущественно облачно
10°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 12%

Влажность: 82%

Давление: 703 мм рт. ст.

Ветер: южный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

312.50

19 апреля 

Курс НБРК

310.66

-

АЛМАТЫ

Покупка

311.50

Продажа

312.50

АСТАНА

Покупка

311.00

Продажа

314.00

Подробнее
335.50

19 апреля 

Курс НБРК

331.01

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.00

Продажа

335.50

АСТАНА

Покупка

329.00

Продажа

335.00

Подробнее
Новости за сегодня

Об изменении цен на аренду коммерческой недвижимости в І квартале 2017 года

 

В первом квартале 2017 года цены на аренду производственных помещений повысились на 1,3%, аренда ресторанов и пунктов общественного питания стала дешевле на 2%.

 

Индекс цен на аренду коммерческой недвижимости

в процентах

 

Март 2017г. к

I квартал 2017г. к

февралю 2017г.

марту 2016г.

декабрю 2016г.

декабрю 2015г.

IV кварталу 2016г.

I кварталу 2016г.

Аренда коммерческой недвижимости

100,1

100,6

100,3

101,3

100,2

100,5

Помещения административно-офисного назначения

100,6

100,7

100,8

101,8

100,3

100,4

Торговые помещения

99,9

100,9

100,1

101,4

100,3

100,8

Рестораны и пункты общественного питания

98,8

99,0

98,0

99,5

99,1

99,9

Пункты бытового обслуживания, сервиса

99,9

100,0

100,9

100,1

100,4

99,7

Складские помещения

100,4

101,0

100,8

101,8

100,7

100,9

Производственные помещения

100,5

102,1

101,3

102,8

100,6

101,8

Паркинги

100,1

94,6

100,0

95,0

99,9

94,7

 

В марте текущего года по сравнению с декабрем 2016 года наибольший прирост цен отмечен на аренду промышленных баз на 2%, фитнес клубов и тренажерных залов - на 1,7%, столовых - на 0,7%.

Аренда ресторанов стала дешевле на 2,6%, химчисток и прачечных - на 1,7%, кафе - на 0,9%.

 

r18-04-2017-2

 

19 апреля 2017, 10:53
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код