Об изменении цен на аренду коммерческой недвижимости в І квартале 2017 года
В первом квартале 2017 года цены на аренду производственных помещений повысились на 1,3%, аренда ресторанов и пунктов общественного питания стала дешевле на 2%.
|
Индекс цен на аренду коммерческой недвижимости
в процентах
|
|
Март 2017г. к
|
I квартал 2017г. к
|
февралю 2017г.
|
марту 2016г.
|
декабрю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
IV кварталу 2016г.
|
I кварталу 2016г.
|
Аренда коммерческой недвижимости
|
100,1
|
100,6
|
100,3
|
101,3
|
100,2
|
100,5
|
Помещения административно-офисного назначения
|
100,6
|
100,7
|
100,8
|
101,8
|
100,3
|
100,4
|
Торговые помещения
|
99,9
|
100,9
|
100,1
|
101,4
|
100,3
|
100,8
|
Рестораны и пункты общественного питания
|
98,8
|
99,0
|
98,0
|
99,5
|
99,1
|
99,9
|
Пункты бытового обслуживания, сервиса
|
99,9
|
100,0
|
100,9
|
100,1
|
100,4
|
99,7
|
Складские помещения
|
100,4
|
101,0
|
100,8
|
101,8
|
100,7
|
100,9
|
Производственные помещения
|
100,5
|
102,1
|
101,3
|
102,8
|
100,6
|
101,8
|
Паркинги
|
100,1
|
94,6
|
100,0
|
95,0
|
99,9
|
94,7
В марте текущего года по сравнению с декабрем 2016 года наибольший прирост цен отмечен на аренду промышленных баз на 2%, фитнес клубов и тренажерных залов - на 1,7%, столовых - на 0,7%.
Аренда ресторанов стала дешевле на 2,6%, химчисток и прачечных - на 1,7%, кафе - на 0,9%.
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