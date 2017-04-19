Об изменении цен на аренду коммерческой недвижимости в І квартале 2017 года

В первом квартале 2017 года цены на аренду производственных помещений повысились на 1,3%, аренда ресторанов и пунктов общественного питания стала дешевле на 2%.

Индекс цен на аренду коммерческой недвижимости в процентах Март 2017г. к I квартал 2017г. к февралю 2017г. марту 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. IV кварталу 2016г. I кварталу 2016г. Аренда коммерческой недвижимости 100,1 100,6 100,3 101,3 100,2 100,5 Помещения административно-офисного назначения 100,6 100,7 100,8 101,8 100,3 100,4 Торговые помещения 99,9 100,9 100,1 101,4 100,3 100,8 Рестораны и пункты общественного питания 98,8 99,0 98,0 99,5 99,1 99,9 Пункты бытового обслуживания, сервиса 99,9 100,0 100,9 100,1 100,4 99,7 Складские помещения 100,4 101,0 100,8 101,8 100,7 100,9 Производственные помещения 100,5 102,1 101,3 102,8 100,6 101,8 Паркинги 100,1 94,6 100,0 95,0 99,9 94,7

В марте текущего года по сравнению с декабрем 2016 года наибольший прирост цен отмечен на аренду промышленных баз на 2%, фитнес клубов и тренажерных залов - на 1,7%, столовых - на 0,7%.

Аренда ресторанов стала дешевле на 2,6%, химчисток и прачечных - на 1,7%, кафе - на 0,9%.