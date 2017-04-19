В РК ограничили время общения коллекторов и должников

На пленарном заседании мажилиса Парламента РК мажилисмены согласились с поправками, внесенными Сенатом в законопроект «О коллекторской деятельности» и в сопутствующий законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам коллекторской деятельности», передает корреспондент Zakon.kz





«Проект закона РК «О коллекторской деятельности» был рассмотрен Сенатом, а также внесены изменения и дополнения, не изменяющие концептуального положения законопроекта. В частности, изменения направлены на сокращение периодичности личного контакта коллекторского агентства с должником по собственной инициативе с ежедневного контакта до трех раз в неделю. Вместе с тем, внесены поправки в целях соблюдения аутентичности текстов на казахском и русском языках », - отметила председатель комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова.





По ее словам, комитет по финансам и бюджету предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом.





В то же время депутаты Мажилиса согласились с поправками, внесенными сенаторами в сопутствующий законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам коллекторской деятельности».





Сенат Парламента, рассмотрев данный проект закона, внес изменения и дополнения, не изменяющие концептуальных положений законопроекта. В частности, было предложено касающееся решения аппеляционной комиссий две поправки исключить из Налогового кодекса Кодекса о таможенном деле и перенести их в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения и таможенного администрирования », - уточнила Г. Карагусова.





Также была внесена одна поправка уточняющего характера.





«Комитет по финансам и бюджету предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными сенатом», - заключила председатель комитета.





Как сообщалось ранее, данные законопроекты направлены на развитие рынка коллекторских услуг, обеспечение защиты прав и интересов должников и кредиторов, повышение прозрачности деятельности коллекторских агентств, повышение эффективности и безопасности в работе по взысканию задолженности.





в Сенате в ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений комитетов Сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный мажилисом проект закона по ряду направлений. К примеру, в целях установления баланса интересов должника, кредитора и коллекторского агентства, оказывающего посреднические услуги кредитору, предлагается предусмотреть периодичность личного контакта коллекторского агентства по его инициативе с должником не более одного раза в период с 8.00 до 21.00 в будние дни. Кроме того, дано разъяснение понятия «будние дни». В целях устранения внутренних противоречий между статьями законопроекта предлагается внести изменения касательно установления права должника-физлица и (или) его представителя обратиться в коллекторское агентство с письменным заявлением (ходатайством) об изменении условий договора банковского займа или договора о предоставлении микрокредита. Также предлагается исключить норму в части установления режима конфиденциальности сведений, переданных в рамках уступки прав требований коллекторским агентствам, так как данное предложение в более расширенном толковании предусмотрено изменениями в закон РК «О банках и банковской деятельности в РК» в рамках сопутствующего законопроекта. Помимо этого внесены поправки в целях соблюдения аутентичности текстов проектов закона на казахском и русских языках. Напомним,





Закон «О коллекторской деятельности» и пакет сопутствующих поправок считаются принятыми и направляются на подпись Главе государства.





Ксения Давыдова, Астана

Фото: 56nv.ru







