Полиция Алматы разъяснила условия ввоза авто из Кыргызстана

В связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, предусмотрены условия и переходные положения по применению Кыргызской Республикой данного Договора, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.





В соответствии с Протоколом "Об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", транспортные средства, ввезенные и зарегистрированные в Кыргызской Республике до 1 января 2014 года признаются товарами Таможенного союза и подлежат регистрации в Республике Казахстан при условии их соответствия техническим параметрам, указанным в приказе Министерства по инвестициям и развитию РК от 26 марта 2015 года № 342 "Об утверждении допустимых параметров автотранспортных средств, предназначенных для передвижения по автомобильным дорогам Республики Казахстан"(4-й экологический класс, наличие антиблокировочной системы, фронтальной подушки безопасности, крепления для детских сидений ISOFIX).





Транспортные средства, ввезенные на территорию РК после 1 января 2014 года, признаются товарами Евразийского экономического союза в случае, если владельцами транспортного средства будет оплачена разница ставки таможенных платежей, налогов, которые действовали на территории Кыргызстана и теперь действуют на территории ЕАЭС. Данные автомобили, могут временно ввозиться на территории других государств - членов Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов и без внесения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов только лицами, постоянно проживающими в Кыргызской Республике, и в случае если такие автомобили зарегистрированы на территории Кыргызской Республики.





Такие транспортные средства на территории Казахстана считаются иностранными транспортными средствами и в случае отчуждения и перерегистрации автомобиля будут применяться нормы, установленные правилами первичной регистрации в органах внутренних дел, т.е. могут быть зарегистрированы в РК, только после проведения таможенной очистки в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза, а также подтверждения соответствия требованиям безопасности дорожного движения, изложенным в техническом регламенте Таможенного союза № 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств".





Таким образом, при регистрации автомобилей, ввозимых из Кыргызской Республики, необходимо подтверждение таможенных органов. При несоответствии вышеуказанным требованиям, транспортные средства, зарегистрированные в Кыргызской Республике, регистрации на территории Республики Казахстан не подлежат.





Передача во временное пользование автомобилей, зарегистрированных за гражданами Кыргызской Республики, невозможна. Управлять данными транспортными средствами лицами, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, запрещается.





С открытием границ Республики Казахстан для стран участников Евразийского экономического союза и увеличением потока транспортных средств, временно пребывающих на территорию Казахстана, водителями транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, также совершаются административные правонарушения в области дорожной безопасности.





894, В связи с затрудненностью процесса установления собственников транспортных средств, состоящих на учете в Кыргызской Республике и лиц, управляющих ими на территории Республики Казахстан, нередко остаются неисполненными зарегистрированные в отношении указанного автотранспорта, стационарными автоматическими средствами фиксации нарушения ПДД, вынесенные постановления о наложении штрафа на месте совершения административного правонарушения, а также совершение водителями дорожно-транспортных происшествий с участием автомашин зарегистрированных в Кыргызской Республике, скрывшихся с места происшествия. Тем самым, нарушается принцип неотвратимости наказания, конституционные права и интересы пострадавших граждан в результате ДТП. Кроме того, согласно ст.890 896 КРКоАП не предоставляется возможным, органом наложивший штраф, принять меры по принудительному исполнению административных материалов по взысканию наложенных штрафов.





На основании изложенного, в соответствии с требованием Протокола "Об условиях и переходных положениях по применению Кыргыской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского союза, и актов органов Евразийского экономического союза, в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года " в предстоящий период строевым подразделениям ДПП ДВД г.Алматы совместно с сотрудниками ДГД по г.Алматы, прокуратуры города Алматы и районных прокуроров на постоянной основе будут проводиться мероприятия по выявлению лиц, незаконно эксплуатирующих транспортные средства, зарегистрированные в Кыргызской Республике.





Часть 1 статья 63 Закона Республики Казахстан "О дорожном движении" указывает, что обязательной государственной регистрации подлежат механические транспортные средства, определяемые настоящим Законом, изготовленные в Республике Казахстан или ввезенные в Республику Казахстан, за исключением механических транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, участвующих в международном дорожном движении и ввозимых в Республику Казахстан на срок не более одного года.





Часть 2 этого же Закона гласит: на территории Республики Казахстан запрещаются участие в дорожном движении и (или) эксплуатация механических транспортных средств, не прошедших государственную регистрацию в соответствии с настоящим Законом.





Права и обязанности владельцев транспортных средств закреплены статьей 66 вышеуказанного закона, в части 2 которого установлены обязанности владельцев транспортных средств: зарегистрировать транспортные средства в уполномоченном органе в течение десяти рабочих дней после приобретения механического транспортного средства на таможенной территории Таможенного союза или совершения таможенных операций, связанных с выпуском для личного пользования, выпуском для внутреннего потребления, выпуском временно ввезенных в Республику Казахстан на срок более одного года.





В связи с чем, за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, в отношении правонарушителей будут приняты меры в соответствии с нормой статьи 590 части 2 КоАП с наложением административного штрафа в размере 10 МРП за нарушение раздела 2 п.4 п.п.6 ПДД РК





В соответствии с требованиями ст.797 КРКоАП запрещать эксплуатацию транспортных средств путем доставки их для временного хранения на специальные площадки, стоянки до устранения причин задержания.





Задержанные транспортные средства будут переданы сотрудникам ДГД г.Алматы для постановки их на склады временного хранения и привлечения данных граждан к административной ответственности.





Со дня вступления в законную силу решения суда или таможенного органа (должностного лица) о привлечении к административной или уголовной ответственности лиц, управляющими данными транспортными средствами, а в отношении автомобилей было принято решение об их возврате, данные автомобили подлежат таможенному декларированию, в соответствии со ст.283 Кодекса РК "О таможенном деле в Республике Казахстан " с уплатой таможенной платежей в размере разницы. При этом задержанные автомобили не будут выдаваться лицам, обладающими полномочиями до осуществления их таможенного декларирования и уплаты причитающихся таможенных платежей.



