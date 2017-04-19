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Новости за сегодня

Прирост портфеля розничных вкладов БВУ РК за февраль 2017 года

 

Доверие к нацвалюте остается высоким. С начала года портфель розничных вкладов в тенге вырос на 4,0%, а валютных сократился на 9%

С начала 2017 года вклады населения в национальной валюте увеличились на 4,0%, с 2,99 трлн до 3,11 трлн тг. Валютные депозиты за тот же период сократились на 9,0%, до 4,48 трлн тг. В результате доля тенговых вкладов на рынке выросла до 41% против 38% в начале года.

В целом объем розничного депозитного портфеля сократился за два месяца на 4,0% до 7,59 трлн тг.

 

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Не смотря на снижение, рекомендуемые КФГД максимальные ставки остаются высокими, что продолжает казахстанцев стимулировать к вкладам в тенговые инструменты.

В целом по БВУ портфель розничных вкладов уменьшился на 312,3 млрд тенге. Увеличить розничный портфель с начала года удалось всего 10 банкам из 33. Лидер по приросту - ЖССБ. Портфель розничных вкладов за 2 месяца увеличился на 25,1 млрд тенге, до 435,6 млрд тенге. ЖССБ является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений. Система ЖСС направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.

На втором месте расположен Хоум Кредит - прирост с начала года составил 4,6 млрд тенге. Объем розничных вкладов составил 37,5 млрд тг, доля от РК выросла с 0,4% до 0,5%. Годовая эффективная ставка по депозитам физлиц у Хоум Кредита одна из самых высоких на рынке - 14,0%.

Замыкает ТОП 3 - Kaspi Bank. Объем розничных вкладов увеличился за январь-февраль 2017 года на 4,1 млрд тенге. По объему розничных вкладов банк также входит в ТОП 3, доля от БВУ РК выросла с 9,3% до 9,8%. Годовая эффективная ставка по розничным вкладам у Kaspi - 12,0%.

 

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В региональном разрезе только 5 областей показали прирост депозитов физлиц за январь-февраль 2017 года. Лидирует ЗКО, прирост за два месяца составил 2,1 млрд тенге, до 166,9 млрд тенге, доля области увеличилась с 2,1% до 2,2%. На втором месте находится Мангистауская область с приростом с начала года - 1,5 млрд тенге. Объем вкладов населения в области составил 200,5 млрд тенге, доля от РК выросла с 2,6% до 2,7%. Замыкает тройку лидеров - Костанайская область, прирост депозитов физлиц за 2 месяца составил 0,8 млрд тенге, до 228,1 млрд, доля на конец февраля составила 3,0%, на начало года было - 2,9%.

 

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19 апреля 2017, 10:59
Источник, интернет-ресурс: Ranking.kz

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