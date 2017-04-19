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Новости за сегодня

О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе - марте 2017 года

 

Объем розничной торговли в январе - марте 2017 года составил 1 768,5 млрд. тенге или 105,5% к уровню соответствующего периода 2016г.

Объем реализации товаров торгующими предприятиями за аналогичный период составил 1 034,4 млрд. тенге или 114,6% к уровню соответствующего периода прошлого года. При этом, по предприятиям крупного сегмента (с численностью работающих свыше 100 человек) по отношению к январю - марту 2016 года индекс физического объема розничной торговли составил 109,8%.

Объем розничной торговли индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рынках, занимает в общем объеме 41,5%, по сравнению с январем - мартом прошлого года их объем снизился на 5,2%.

В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары (65,8% к общему объему розничной торговли). Розничная реализация непродовольственных товаров увеличилась на 9,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, продовольственных товаров уменьшилась - на 2,2%.

На 1 апреля 2017 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 576,2 млрд. тенге, в днях торговли - 76 дней.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе - марте 2017 года приходится на г. Алматы (31%), г. Астану (11,3%), Карагандинскую (9,3%) и Восточно-Казахстанскую (8,6%) области.

 

r18-04-2017-1

 

19 апреля 2017, 10:57
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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