Получать справки на портале электронного правительства можно будет без привязки к ЭЦП

С 18 апреля казахстанцы могут получить справку о несудимости на портале электронного правительства без электронной цифровой подписи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт корпорации «Правительство для граждан».

Указывается, что получить справку можно с помощью одноразового sms-пароля, который поступит на сотовый телефон услугополучателя при авторизации на портале egov.kz.

Как отметил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Аблайхана Оспанова, нововведение значительно облегчит получение услуг на портале.

«Не все казахстанцы имеют ЭЦП, а те, кто имеют, не всегда носят ее с собой, точно так же, как не всем удобно идти в ЦОН за одной справкой. В таких случаях, получение услуг с помощью одноразового пароля - идеальный выход из положения. Получить одноразовый пароль можно в ЦОНе, привязав при этом ИИН к номеру телефона. Таким образом, скоро без привязки к ЭЦП можно будет получить и другие госуслуги», — рассказал Оспанов.

Для получения одноразового пароля также можно зарегистрироваться в базе телефонных номеров m-gov на портале электронного правительства.

Отмечается, что данный проект реализован в пилотном режиме по инициативе Министерства информации и коммуникаций совместно с генеральной прокуратурой РК. В настоящее время также проводятся работы по упрощению процессов получения государственных услуг других госорганов.