В Астане состоялось 8-ое заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству

Стороны обсудили состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства, актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, индустриально-инновационной, научно-технической, финансовой, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, военно-технической сфере, приграничного и регионального сотрудничества.





В ходе встречи собеседники подчеркнули важность реализации Плана сотрудничества по сопряжению новой экономической политики «Нұрлы жол» с «Экономическим поясом Шелкового пути», подписанного в сентябре 2016 года Лидерами РК и КНР и совместной казахстанско-китайской программы индустриально-инвестиционного сотрудничества.





Под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина и заместителя Премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли состоялось 8-ое заседание Казахстанско-Китайского Комитета по сотрудничеству.





А.Мамин, выступая в ходе заседания, отметил динамичность развития всестороннего стратегического партнерства между РК и КНР.





«Реализация Плана сотрудничества по сопряжению новой экономической политики «Нұрлы жол» с «Экономическим поясом Шелкового пути» открывает перед нашими странами большие перспективы в сфере развития транзитно-транспортного сотрудничества, торговли, обрабатывающей промышленности»,- сказал А.Мамин и подчеркнул важность исполнения совместной казахстанско-китайской программы индустриально-инновационного сотрудничества.





Первый Заместитель Премьер-Министра РК отметил качественно новый уровень инвестиционного сотрудничества. Китайские компании в партнерстве с казахстанскими компаниями активно инвестируют в совместные проекты.





За первый квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем торговли увеличился на 30 % и составил 1,3 млрд.долларов США.





В настоящее время ведется работа по реализации 51 проекта в области индустрии, инноваций, транспорта и логистики на общую сумму 27 млрд.долларов США.





Важным направлением сотрудничества с учетом роста транзитных перевозок между РК и КНР является транспортно-логистическая сфера. Казахстан активно развивает транспортную инфраструктуру по созданию условий для дальнейшего развития перевозок по маршруту Великого Шелкового Пути, был отмечен рост объемов контейнерных перевозок за 1 квартал 2017 года в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.





Заместитель Премьера Госсовета КНР Ч.Гаоли также отметил динамичность развития казахстанско-китайских связей по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества и выразил уверенность, что «8-ое заседание Комитета по сотрудничеству придаст новый импульс укреплению дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя государствами».





«Мы должны развивать взаимодействие в практической плоскости, создавать все условия для достижения реальных результатов на пользу наших стран и на благо двух народов»,- сказал Ч.Гаоли.





В рамках заседания Комитета состоялся телемост «Костанай – Астана», в ходе которого осуществлен запуск производства серийного выпуска автобусов ANKAI, кроссоверов на производственной площадке ТОО «Сарыарка Авто Пром».





В ходе заседания были заслушаны отчеты председателей подкомитетов.





В рамках ЭКСПО-2017 планируется провести «Год туризма Китая в Казахстане» и 5 июля – национальный день Китая в Астане.





По итогам мероприятия А.Мамин и Ч.Гаоли подписали Протокол 8-го заседания Казахстанско-Китайского Комитета по сотрудничеству.