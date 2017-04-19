О вакантных рабочих местах и потребности в кадрах на крупных и средних предприятиях Республики Казахстан в 2017 году
Для определения потребности в кадрах и сведений о вакантных рабочих местах в разрезе профессиональных групп занятий, видов экономической деятельности и регионов Комитетом по статистике проводится статистическое наблюдение по статистической форме «Отчет о численности и потребности в кадрах крупных и средних предприятий».
Сбор статистической информации по данной форме производится от крупных и средних предприятий и организаций, осуществляющих все виды экономической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения; деятельности по предоставлению прочих видов услуг; деятельности экстерриториальных организаций и органов.
Перечень профессиональных групп занятий определен в соответствии с Государственным Классификатором занятий Республики Казахстан, утвержденным постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года № 22.
При формировании сведений о вакантных рабочих местах учтены как свободные рабочие места, освободившиеся в связи с увольнением работников, так и вновь созданные рабочие места по состоянию на 1 января текущего года.
При определении ожидаемой потребности в кадрах учтена предполагаемая дополнительная численность персонала (работников), необходимая в текущем году для расширения деятельности предприятия и реализации новых проектов.
По результатам данного наблюдения списочная численность работников в обследованных предприятиях на 1 января 2017 года составила 2 370,5 тыс.человек, число вакантных рабочих мест - 22112 единицы. Доля вакансий в списочной численности работников составила 0,9%.
Большинство вакансий отмечено по профессиональной группе занятий «специалисты высшего уровня квалификации» - 5412 единицы, их доля составила 24,5% от общего количества вакантных рабочих мест, «специалисты среднего уровня квалификации» - 3 505 единиц. Свободные рабочие места по профессиональной группе «квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр» составили 3 206 единиц, «неквалифицированные рабочие» - 3098 единиц.
Ожидаемая потребность в работниках на отчетный период составила 14336 человек, их доля в списочной численности работников - 0,6%.
В течении текущего года наиболее востребованы неквалифицированные рабочие - 3138 человек, квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр, их дефицит составил - 3 066 человек и специалисты высшего уровня квалификации - 2135 человека.
Менее востребованными являются руководители организаций и их структурных подразделений (служб) - 390 человека.
Наибольшую потребность в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр испытывают предприятия и организации строительства (1 346 человека) и промышленности (919 человек).
Cпециалисты высшего уровня квалификации наиболее востребованы в организациях сферы здравоохранения и социальных услуг (707 человека), образования (282 человек) и в профессиональной, научной и технической деятельности (272 человека).
|
Вакантные рабочие места и ожидаемая потребность
в работниках по видам экономической деятельности и формам собственности
|
|
Число вакантных
рабочих мест
на начало отчетного периода,
единиц
|
Ожидаемая потребность
в работниках
на отчетный период, человек
|
в том числе
|
государственная собственность
|
частная собственность
|
иностранная собственность
|
Всего
|
22 112
|
14 336
|
2 068
|
9 845
|
2 423
|
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|
537
|
1 536
|
x
|
x
|
-
|
Промышленность
|
5 242
|
2 093
|
58
|
1 483
|
552
|
Строительство
|
1 134
|
2 762
|
-
|
2 099
|
663
|
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|
1 149
|
1 171
|
-
|
909
|
262
|
Транспорт и складирование
|
4 095
|
1 204
|
65
|
971
|
168
|
Услуги по проживанию и питанию
|
417
|
525
|
-
|
x
|
x
|
Информация и связь
|
776
|
221
|
x
|
116
|
x
|
Операции с недвижимым имуществом
|
239
|
111
|
-
|
111
|
-
|
Профессиональная, научная и техническая деятельность
|
715
|
1 105
|
173
|
659
|
273
|
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|
2 249
|
1 560
|
x
|
x
|
-
|
Образование
|
762
|
360
|
256
|
104
|
-
|
Здравоохранение и социальные услуги
|
4 040
|
1 213
|
1 137
|
76
|
-
|
Искусство, развлечения и отдых
|
757
|
475
|
98
|
377
|
-
|
*х - согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» № 257- IV от 19 марта 2010 года «Статистическая информация и базы данных, позволяющие прямо или косвенно установить респондента или определить первичные статистические данные о нем, являются конфиденциальными и могут распространяться только при наличии согласия респондента, за исключением сведений, указанных в пункте 4 настоящей статьи».
В разрезе видов экономической деятельности наибольшее число вакантных рабочих мест сложилось в промышленности - 5 242 единицы и в сфере транспорта и складирования - 4 095 единицы, наименьшее - в операциях с недвижимым имуществом - 239 единицы.
Наибольшая ожидаемая потребность в кадрах отмечена в строительстве (2762 человека), в промышленности (2 093 человека) в сфере деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания (1560 человек) и в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства (1536 человек), и доля по данным видам экономической деятельности в общей ожидаемой потребности в работниках составила 55,5%.
На предприятиях и организациях с частной формой собственности ожидаемая потребность в работниках на 2017 год составила 9 845 человек, из них в строительстве - 2 099 человека, в промышленности - 1483 человек, в сфере транспорта и складирования - 971 человек.
На предприятиях и организациях с государственной формой собственности наибольшая потребность приходится на сферу здравоохранения и социальных услуг (1137 человек). Их удельный вес в общей ожидаемой потребности в работниках предприятий с государственной формой собственности составил 55,0%.
В разрезе регионов наибольшее число вакантных рабочих мест на 1 января 2017 года сложилось в обследованных на крупных и средних предприятиях следующих регионов: г.Астана - 3 975 единиц, г.Алматы - 3 875 единиц, Карагандинская область - 1 919 единиц. В г.Астане и в г.Алматы большинство вакансий образовалась в сфере здравоохранения и социальных услуг (1 224 единицы)и (1 051 единицы), в Карагандинской области - в сфере промышленности (661 единицы), а также в деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания (449 единицы).
Наибольшая ожидаемая потребность в работниках по регионам отмечена в г.Алматы и составила 4 880 человека, в г.Астане- 2376 человека,в Алматинской области- 1 598 человек, в Атырауской области - 1 408 человек.
Наибольшая потребность в кадрах по г.Алматы - в строительстве (767 человек) и в оптовой и розничной торговле; ремонте автомобилей и мотоциклов (767 человек); по Алматинской области - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (774 человека), г.Астане - в строительстве (385 человек); по Карагандинской области - в профессиональной, научной и технической деятельности (484 человек).
Наименьшее число вакансий в обследованных на крупных и средних предприятиях отмечается в следующих регионах страны: Кызылординской области (281 человека), в Актюбинской области (311 человек) и Жамбылской области (558 человек), менее острый дефицит потребности в работниках в Актюбинской области (29 человек), в Павлодарской области (119 человек), в Костанайской области (148 человек) и в Акмолинской области (161 человек).
Результаты, полученные по данному наблюдению, могут быть использованы для анализа структуры численности работников, вакантных рабочих мест и спроса в работниках по профессиональным группам занятий, видам экономической деятельности и формам собственности.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.