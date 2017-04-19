О вакантных рабочих местах и потребности в кадрах на крупных и средних предприятиях Республики Казахстан в 2017 году

Для определения потребности в кадрах и сведений о вакантных рабочих местах в разрезе профессиональных групп занятий, видов экономической деятельности и регионов Комитетом по статистике проводится статистическое наблюдение по статистической форме «Отчет о численности и потребности в кадрах крупных и средних предприятий».

Сбор статистической информации по данной форме производится от крупных и средних предприятий и организаций, осуществляющих все виды экономической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности; государственного управления и обороны; обязательного социального обеспечения; деятельности по предоставлению прочих видов услуг; деятельности экстерриториальных организаций и органов.

Перечень профессиональных групп занятий определен в соответствии с Государственным Классификатором занятий Республики Казахстан, утвержденным постановлением Госстандарта РК от 16 октября 1999 года № 22.

При формировании сведений о вакантных рабочих местах учтены как свободные рабочие места, освободившиеся в связи с увольнением работников, так и вновь созданные рабочие места по состоянию на 1 января текущего года.

При определении ожидаемой потребности в кадрах учтена предполагаемая дополнительная численность персонала (работников), необходимая в текущем году для расширения деятельности предприятия и реализации новых проектов.

По результатам данного наблюдения списочная численность работников в обследованных предприятиях на 1 января 2017 года составила 2 370,5 тыс.человек, число вакантных рабочих мест - 22112 единицы. Доля вакансий в списочной численности работников составила 0,9%.

Большинство вакансий отмечено по профессиональной группе занятий «специалисты высшего уровня квалификации» - 5412 единицы, их доля составила 24,5% от общего количества вакантных рабочих мест, «специалисты среднего уровня квалификации» - 3 505 единиц. Свободные рабочие места по профессиональной группе «квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр» составили 3 206 единиц, «неквалифицированные рабочие» - 3098 единиц.

Ожидаемая потребность в работниках на отчетный период составила 14336 человек, их доля в списочной численности работников - 0,6%.

В течении текущего года наиболее востребованы неквалифицированные рабочие - 3138 человек, квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр, их дефицит составил - 3 066 человек и специалисты высшего уровня квалификации - 2135 человека.

Менее востребованными являются руководители организаций и их структурных подразделений (служб) - 390 человека.

Наибольшую потребность в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр испытывают предприятия и организации строительства (1 346 человека) и промышленности (919 человек).

Cпециалисты высшего уровня квалификации наиболее востребованы в организациях сферы здравоохранения и социальных услуг (707 человека), образования (282 человек) и в профессиональной, научной и технической деятельности (272 человека).

Вакантные рабочие места и ожидаемая потребность в работниках по видам экономической деятельности и формам собственности Число вакантных рабочих мест на начало отчетного периода, единиц Ожидаемая потребность в работниках на отчетный период, человек в том числе государственная собственность частная собственность иностранная собственность Всего 22 112 14 336 2 068 9 845 2 423 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 537 1 536 x x - Промышленность 5 242 2 093 58 1 483 552 Строительство 1 134 2 762 - 2 099 663 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 1 149 1 171 - 909 262 Транспорт и складирование 4 095 1 204 65 971 168 Услуги по проживанию и питанию 417 525 - x x Информация и связь 776 221 x 116 x Операции с недвижимым имуществом 239 111 - 111 - Профессиональная, научная и техническая деятельность 715 1 105 173 659 273 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 2 249 1 560 x x - Образование 762 360 256 104 - Здравоохранение и социальные услуги 4 040 1 213 1 137 76 - Искусство, развлечения и отдых 757 475 98 377 - *х - согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» № 257- IV от 19 марта 2010 года «Статистическая информация и базы данных, позволяющие прямо или косвенно установить респондента или определить первичные статистические данные о нем, являются конфиденциальными и могут распространяться только при наличии согласия респондента, за исключением сведений, указанных в пункте 4 настоящей статьи».

В разрезе видов экономической деятельности наибольшее число вакантных рабочих мест сложилось в промышленности - 5 242 единицы и в сфере транспорта и складирования - 4 095 единицы, наименьшее - в операциях с недвижимым имуществом - 239 единицы.

Наибольшая ожидаемая потребность в кадрах отмечена в строительстве (2762 человека), в промышленности (2 093 человека) в сфере деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания (1560 человек) и в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства (1536 человек), и доля по данным видам экономической деятельности в общей ожидаемой потребности в работниках составила 55,5%.

На предприятиях и организациях с частной формой собственности ожидаемая потребность в работниках на 2017 год составила 9 845 человек, из них в строительстве - 2 099 человека, в промышленности - 1483 человек, в сфере транспорта и складирования - 971 человек.

На предприятиях и организациях с государственной формой собственности наибольшая потребность приходится на сферу здравоохранения и социальных услуг (1137 человек). Их удельный вес в общей ожидаемой потребности в работниках предприятий с государственной формой собственности составил 55,0%.

В разрезе регионов наибольшее число вакантных рабочих мест на 1 января 2017 года сложилось в обследованных на крупных и средних предприятиях следующих регионов: г.Астана - 3 975 единиц, г.Алматы - 3 875 единиц, Карагандинская область - 1 919 единиц. В г.Астане и в г.Алматы большинство вакансий образовалась в сфере здравоохранения и социальных услуг (1 224 единицы)и (1 051 единицы), в Карагандинской области - в сфере промышленности (661 единицы), а также в деятельности в области административного и вспомогательного обслуживания (449 единицы).

Наибольшая ожидаемая потребность в работниках по регионам отмечена в г.Алматы и составила 4 880 человека, в г.Астане- 2376 человека,в Алматинской области- 1 598 человек, в Атырауской области - 1 408 человек.

Наибольшая потребность в кадрах по г.Алматы - в строительстве (767 человек) и в оптовой и розничной торговле; ремонте автомобилей и мотоциклов (767 человек); по Алматинской области - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (774 человека), г.Астане - в строительстве (385 человек); по Карагандинской области - в профессиональной, научной и технической деятельности (484 человек).

Наименьшее число вакансий в обследованных на крупных и средних предприятиях отмечается в следующих регионах страны: Кызылординской области (281 человека), в Актюбинской области (311 человек) и Жамбылской области (558 человек), менее острый дефицит потребности в работниках в Актюбинской области (29 человек), в Павлодарской области (119 человек), в Костанайской области (148 человек) и в Акмолинской области (161 человек).

Результаты, полученные по данному наблюдению, могут быть использованы для анализа структуры численности работников, вакантных рабочих мест и спроса в работниках по профессиональным группам занятий, видам экономической деятельности и формам собственности.