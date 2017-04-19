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СМИ: в Египте задержали подозреваемых в причастности к стрельбе у монастыря

19 апреля 2017, 11:19

Сообщается, что задержанные — жители северной части Синайского полуострова в возрасте от 20 до 25 лет.

Полиция задержала трех подозреваемых в причастности к перестрелке у блокпоста в районе монастыря Сан-Катрин на юге Синайского полуострова в Египте, пишет в среду новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источники в органах безопасности, передает РИА Новости.

Сообщается, что задержанные — жители северной части Синайского полуострова в возрасте от 20 до 25 лет. Полиция допрашивает их, чтобы узнать, по какой причине эти люди находились рядом с монастырем в момент перестрелки.

Во вторник СМИ сообщили, что на КПП у монастыря Сан-Катрин было совершено вооруженное нападение, один полицейский погиб и четверо ранены. Позднее глава управления безопасности Южного Синая Ахмед Тайль опроверг информацию о террористической атаке и заявил, что огонь по своим ошибочно открыл один из полицейских. Монахи монастыря в перестрелке не пострадали. Несмотря на заявления полицейских, группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена во многих странах, в том числе в РФ) объявила о своей ответственности за инцидент в Сан-Катрин.

Маргарита Кислова
Фото © РИА Новости. Файед Эль-Гезири

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