Б.Сапарбаев распорядился ускорить оценку ущерба и оказание помощи пострадавшим от паводка

Глава региона потребовал от членов комиссии быть предупредительными и тактичными в работе с пострадавшими.

В ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Актюбинской области, прошедшего с участием госинспектора администрации Президента РК Шалкара Байбекова, руководителей правоохранительных органов, общественных организаций, НПО, глава региона Бердыбек Сапарбаев поручил ускорить оценку ущерба и работу с пострадавшими от паводка гражданами , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима региона.





В настоящее время ситуация в Актобе стабилизировалась, пик паводка пройден. Однако до полного устранения его последствий будет сохраняться режим ЧС. На водохранилищах ведется круглосуточный мониторинг прибытия и сброса воды.





Приступила к работе комиссия по ликвидации последствий и возмещению ущерба, нанесенного паводком. 7 мобильных групп обследуют затопленные территории, для выявления точного количества поврежденных домов. После рассмотрения комиссией результатов обследования будут приняты меры по возмещению ущерба.





В состав групп входят сотрудники местной полицейской службы, миграционной полиции, акимата Актобе, представители общественного совета и СМИ, депутаты маслихата, специалисты управлений здравоохранения, образования, государственных доходов, земельной инспекции. По поручению акима области мобильные группы будут усилены. В её состав также войдут сотрудники прокуратуры.





Глава региона потребовал от членов комиссии быть предупредительными и тактичными в работе с пострадавшими.





- Никто из пострадавших не останется без поддержки и защиты. Есть законы и нормативные акты, в соответствии с которыми и будет оказана помощь. Наш главный долг – не оставить земляков в затруднительном положении. Местные исполнительные органы и общественность должны вместе сделать все, чтобы помочь людям в этой сложной жизненной ситуации. Государственные органы должны работать в режиме постоянного рабочего взаимодействия для оперативного решения всех возникающих вопросов, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.





В ходе заседания аким области поручил принять все необходимые меры по контролю за санитарно-эпидемиологической обстановкой в зонах подтопления, восстановлению социальной инфраструктуры, дорог, объектов энергетики, обеспечению бесперебойной работы «горячей линии» департамента по ЧС. Также главой региона поручено продолжить круглосуточное дежурство в зонах подтопления сотрудников правоохранительных органов, ДЧС и акимата города для недопущения фактов мародерства.





Отметим, круглосуточные дежурства медицинских работников, некоторых экстренных служб установлены и в эвакуационных пунктах.