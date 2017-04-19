Депутаты предлагают всем банкам принимать накопительные вклады на образование

В настоящее время в Казахстане действуют 33 банка.

Мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной образовательной накопительной системы». Эти поправки позволят решить ряд вопросов, а каких именно, рассказал на пленарном заседании Мажилиса Парламента депутат нижней палаты Нуртай Сабильянов, передает корреспондент Zakon.kz





«Принятие поправок позволит решить ряд вопросов. Первое - реализовать право детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе достигших совершеннолетия, но не более до достижения 23-летнего возраста, относящихся к приоритетной категории на получении премии государства путем расширения перечня госорганов, уполномоченных на подтверждение отнесения вкладчиков к приоритетной категории. То есть предлагается включить в перечень участников государственной образовательной накопительной системы комитет по охране прав детей министерства образования», - сказал депутат Мажилиса Парламента РК Нуртай Сабильянов, представляя проект закона на заседании.





Во-вторых, по его словам, предлагается дополнительно обеспечить на законодательном уровне сохранность образовательных вкладов, в том числе бюджетных средств в виде премий государства, путем введения запрета на арест и различные виды взыскания на деньги находящиеся на образовательных вкладах.





« Третье, эффективно использовать бюджетные средства посредством отчисления премий государства, а также возврата излишне начисленных премий государства за предыдущие периоды в случаях выявления некорректных сведений. Это связано с имеющимися фактами излишне уплаченных премий государства или не выплаты премий государства из-за передачи некорректных сведений по разным причинам. Например, по причине слияния банков второго уровня», - добавил он.





В то же время законопроект предусматривает отмену требований к банкам-участникам государственной образовательной накопительной системы по наличию филиалов в регионах. Тем самым перечень банков-участников может быть увеличен.





« Четвертое, предлагается увеличить число банков участников государственной образовательной накопительной системы путем отмены требований по наличию филиалов в областных центрах и Астане и Алматы », - сообщил Н. Сабильянов.





Как он отметил, в настоящее время в Казахстане действуют 33 банка.





«Из них 10 имеют филиалы во всех регионах. Однако не все из них являются участниквми государственной образовательной накопительной системы. Поэтому мы предложили такую поправку. На сегодня участниками государственной образовательной накопительной системы являются 5 банков: Халык, Цесна, Нурбанк, Форте и Казкомерц банк», - пояснил мажилисмен.

Депутат указал, что в после отмены требования по наличию филиалов во всех регионах их число может возрасти.





«Если учесть соответствие банков всем предъявляемым требованиям и желание банков участвовать в этой системе, то вероятно их число может достигнуть 10-15. Это даст расширение доступа населения к образовательным накопительные вкладам. Тем более, в течение последних двух лет были ужесточены требования, предъявляемые к банкам второго уровня через законодательные акты», - заключил Н. Сабильянов.





Депутаты Мажилиса одобрили этот проект закона в первом чтении.





Ксения Давыдова, Астана