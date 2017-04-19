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Новости за сегодня

19 апреля 2017 г. с 13.00 ч до 14.30 ч будет остановлен процесс таможенного оформления

Для сведения участников внешнеэкономической деятельности!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением профилактических работ ИС СКУР будет остановлен процесс таможенного оформления с 13.00 ч. до 14.30 ч. 19 апреля 2017 г.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит свои извинения за причиненные неудобства.


19 апреля 2017, 11:21
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

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