С 21.00 ч 29.04.2017 г. до 24.00 ч 30.04.2017 г. по времени Астаны ИС ЦУЛС будет недоступна

Уважаемые пользователи!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением регламентных работ на ИС ЦУЛС в период с 21.00 часов 29.04.2017 г. до 24.00 часов 30.04.2017 г. по времени Астаны ИС ЦУЛС будет недоступна.

В этой связи в вышеуказанный период сервисы по выдаче учетных форм (выписка из лицевого счета, сведения об отсутствии (наличии) задолженности, просмотр карточки лицевого счета, проведение зачетов или возвратов излишне (ошибочно) уплаченных сумм), будут не доступны.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит свои извинения за причиненные неудобства.