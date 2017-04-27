 
Новости за сегодня

С 21.00 ч 29.04.2017 г. до 24.00 ч 30.04.2017 г. по времени Астаны ИС ЦУЛС будет недоступна

Уважаемые пользователи!

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что в связи с проведением регламентных работ на ИС ЦУЛС в период с 21.00 часов 29.04.2017 г. до 24.00 часов 30.04.2017 г. по времени Астаны ИС ЦУЛС будет недоступна.

В этой связи в вышеуказанный период сервисы по выдаче учетных форм (выписка из лицевого счета, сведения об отсутствии (наличии) задолженности, просмотр карточки лицевого счета, проведение зачетов или возвратов излишне (ошибочно) уплаченных сумм), будут не доступны.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан приносит свои извинения за причиненные неудобства.


27 апреля 2017, 12:21
Источник, интернет-ресурс: Комитета государственных доходов МФ РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код