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Бердыбек Сапарбаев поблагодарил всех актюбинцев, оказавших помощь пострадавшим от паводка

19 апреля 2017, 11:29

В то же время глава региона с досадой отметил распространение различных инсинуаций о паводке.

В ходе заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев выразил благодарность добровольцам, оказывающим помощь пострадавшим в результате весеннего паводка.

- Сегодня, при объезде затопленных участков и пунктов эвакуации я увидел, что актюбинцы не остаются равнодушными к произошедшему, по мере своих возможностей оказывают помощь и поддержку. Особая благодарность предпринимателям и организациям, оказывающим спонсорскую помощь, общественным организациям, а также волонтерам – молодым людям, которые без чьих-либо приказов, без принуждения принимают активное участие в оказании помощи. В таких ситуациях проявляется наше единство, благодаря которому мы можем справиться с любыми трудностями, - отметил Бердыбек Сапарбаев.

Глава региона напомнил, что среди пострадавших есть студенты местных вузов и колледжей. Он обратился к приглашенным на заседание руководителям учебных заведений с просьбой не оставить их без внимания и социальной помощи. Аналогичная задача по оказанию всесторонней поддержки своим работникам была поставлена перед руководством ряда предприятий.

В то же время Бердыбек Сапарбаев с досадой отметил распространение различных инсинуаций о паводке посредством социальных сетей, мессенджеров и средств массовой информации.

- В последнее время идет ложная информация в СМИ, особенно в социальных сетях, о якобы предстоящем затоплении и так далее. Я еще раз говорю, затопления города не будет! - заверил глава региона.

Аким области напомнил, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

- Не будоражьте жителей города пустыми слухами. Если нужна какая-либо информация, обращайтесь в областной, городской штабы, городскую комиссию! В сложившейся ситуации должна быть общая ответственность, в том числе ответственность за свою работу должны нести и журналисты, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.



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