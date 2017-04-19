Бердыбек Сапарбаев поблагодарил всех актюбинцев, оказавших помощь пострадавшим от паводка

В то же время глава региона с досадой отметил распространение различных инсинуаций о паводке.

В ходе заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев выразил благодарность добровольцам, оказывающим помощь пострадавшим в результате весеннего паводка.





- Сегодня, при объезде затопленных участков и пунктов эвакуации я увидел, что актюбинцы не остаются равнодушными к произошедшему, по мере своих возможностей оказывают помощь и поддержку. Особая благодарность предпринимателям и организациям, оказывающим спонсорскую помощь, общественным организациям, а также волонтерам – молодым людям, которые без чьих-либо приказов, без принуждения принимают активное участие в оказании помощи. В таких ситуациях проявляется наше единство, благодаря которому мы можем справиться с любыми трудностями, - отметил Бердыбек Сапарбаев.





Глава региона напомнил, что среди пострадавших есть студенты местных вузов и колледжей. Он обратился к приглашенным на заседание руководителям учебных заведений с просьбой не оставить их без внимания и социальной помощи. Аналогичная задача по оказанию всесторонней поддержки своим работникам была поставлена перед руководством ряда предприятий.





В то же время Бердыбек Сапарбаев с досадой отметил распространение различных инсинуаций о паводке посредством социальных сетей, мессенджеров и средств массовой информации.





- В последнее время идет ложная информация в СМИ, особенно в социальных сетях, о якобы предстоящем затоплении и так далее. Я еще раз говорю, затопления города не будет! - заверил глава региона.





Аким области напомнил, что за распространение ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.





- Не будоражьте жителей города пустыми слухами. Если нужна какая-либо информация, обращайтесь в областной, городской штабы, городскую комиссию! В сложившейся ситуации должна быть общая ответственность, в том числе ответственность за свою работу должны нести и журналисты, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.



