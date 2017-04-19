Черный старатель погиб под завалом на шахте в Степногорске
19 апреля 2017, 11:32
Двое нелегальных старателей попали под обвал грунта, охотясь за золотом.
На шахте в окрестностях Степногорска под завалом погиб незаконный старатель, есть пострадавший, сообщили в департаменте внутренних дел.
Инцидент произошел в поселке Бестобе Акмолинской области 18 апреля.
В полицию Степногорска поступило сообщение, что в заброшенном карьере близ шахты "Восток" произошел обвал горной породы. В результате грунтом завалило незаконных старателей. Из-под завала извлекли мужчину, 1978 года рождения, с травмами и ушибами он госпитализирован. Следом найдено тело второго горняка, 1990 года рождения", — проинформировали в полиции.
Правоохранители направили тело 27-летнего парня в морг, назначена экспертиза. Проводится проверка.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Алексей Куденко
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