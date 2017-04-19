Черный старатель погиб под завалом на шахте в Степногорске

Инцидент произошел в поселке Бестобе Акмолинской области 18 апреля.

В полицию Степногорска поступило сообщение, что в заброшенном карьере близ шахты "Восток" произошел обвал горной породы. В результате грунтом завалило незаконных старателей. Из-под завала извлекли мужчину, 1978 года рождения, с травмами и ушибами он госпитализирован. Следом найдено тело второго горняка, 1990 года рождения", — проинформировали в полиции.



