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Черный старатель погиб под завалом на шахте в Степногорске

19 апреля 2017, 11:32

Двое нелегальных старателей попали под обвал грунта, охотясь за золотом.

На шахте в окрестностях Степногорска под завалом погиб незаконный старатель, есть пострадавший, сообщили в департаменте внутренних дел.

Инцидент произошел в поселке Бестобе Акмолинской области 18 апреля.

В полицию Степногорска поступило сообщение, что в заброшенном карьере близ шахты "Восток" произошел обвал горной породы. В результате грунтом завалило незаконных старателей. Из-под завала извлекли мужчину, 1978 года рождения, с травмами и ушибами он госпитализирован. Следом найдено тело второго горняка, 1990 года рождения", — проинформировали в полиции.

Правоохранители направили тело 27-летнего парня в морг, назначена экспертиза. Проводится проверка.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Алексей Куденко


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