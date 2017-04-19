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Новости за сегодня

Жители Алматы добровольно сдали в полицию 10 единиц оружия

 

В Алматы во время акции по выкупу оружия, которая проводится в республике с целью обеспечения общественной безопасности с 10 апреля 2016 года было сдано 10 единиц оружия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

«Выкуп оружия проводится в строгом соответствии с Правилами добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, утвержденных приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан № 266 от 27.03.2015г. В УВД всех районов созданы комиссии по определению технического состояния, установлению оплаты или отказе в выплате денежного вознаграждения за добровольно сданное гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», - сообщили в ДВД.

«Стоит отметить, что граждане, добровольно сдавшие незаконного хранившиеся у них огнестрельное оружие, освобождаются от уголовной ответственности, и в зависимости от технического состояния сданного оружия получат денежную компенсацию»,- сказал старший инспектор по особым поручениям отдела лицензирования и контроля за оборотом оружия Управления административной полиции подполковник полиции Рахим Толокулов.

По информации ДВД, установлена оплата: за оружие, отнесенное к 1-ой категории, оплата производится из расчета 90 % от стоимости; за оружие, отнесенное ко 2-ой категории, оплата производится из расчета 70 % от стоимости; за оружие, отнесенное к 3-ей категории, оплата производится из расчета 50 % от стоимости.

 

19 апреля 2017, 11:30
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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