Канадский бобер угнал стадо из 150 коров

Жительница Канады сняла на телефон необычное явление. Она стала свидетелем того, как бобер уводит за собой 150 коров,





По словам хозяйки фермы, хвостатый гость искал на ее поле свою нору. Появление бобра вызвало бурную реакцию стада.





Коровы настолько заинтересовались новым персонажем, что даже покинули пределы пастбища. Фермеры быстро обнаружили пропажу и вернули животных домой.









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