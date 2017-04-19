Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Канадский бобер угнал стадо из 150 коров

19 апреля 2017, 11:34

Появление бобра вызвало бурную реакцию стада.

Жительница Канады сняла на телефон необычное явление. Она стала свидетелем того, как бобер уводит за собой 150 коров, передает телеканал НТВ.

По словам хозяйки фермы, хвостатый гость искал на ее поле свою нору. Появление бобра вызвало бурную реакцию стада.

Коровы настолько заинтересовались новым персонажем, что даже покинули пределы пастбища. Фермеры быстро обнаружили пропажу и вернули животных домой.


Видео программы "Сегодня"

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...