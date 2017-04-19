Канадский бобер угнал стадо из 150 коров
19 апреля 2017, 11:34
Появление бобра вызвало бурную реакцию стада.
Жительница Канады сняла на телефон необычное явление. Она стала свидетелем того, как бобер уводит за собой 150 коров, передает телеканал НТВ.
По словам хозяйки фермы, хвостатый гость искал на ее поле свою нору. Появление бобра вызвало бурную реакцию стада.
Коровы настолько заинтересовались новым персонажем, что даже покинули пределы пастбища. Фермеры быстро обнаружили пропажу и вернули животных домой.
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