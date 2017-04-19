В Астане состоялось 8-ое заседание казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству

В Астане в рамках 8-го заседания казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству Первый Заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин провел переговоры с заместителем Премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли, передает Zakon.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства, актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической, энергетической, индустриально-инновационной, научно-технической, финансовой, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, военно-технической сфере, приграничного и регионального сотрудничества.

В ходе встречи собеседники подчеркнули важность реализации Плана сотрудничества по сопряжению новой экономической политики «Нұрлы жол» с «Экономическим поясом Шелкового пути», подписанного в сентябре 2016 года Лидерами РК и КНР и совместной казахстанско-китайской программы индустриально-инвестиционного сотрудничества.

Под председательством Первого Заместителя Премьер-Министра РК Аскара Мамина и заместителя Премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли состоялось 8-ое заседание Казахстанско-Китайского Комитета по сотрудничеству.

А.Мамин, выступая в ходе заседания, отметил динамичность развития всестороннего стратегического партнерства между РК и КНР.

«Реализация Плана сотрудничества по сопряжению новой экономической политики «Нұрлы жол» с «Экономическим поясом Шелкового пути» открывает перед нашими странами большие перспективы в сфере развития транзитно-транспортного сотрудничества, торговли, обрабатывающей промышленности»,- сказал А.Мамин и подчеркнул важность исполнения совместной казахстанско-китайской программы индустриально-инновационного сотрудничества.

Первый Заместитель Премьер-Министра РК отметил качественно новый уровень инвестиционного сотрудничества. Китайские компании в партнерстве с казахстанскими компаниями активно инвестируют в совместные проекты.

За первый квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем торговли увеличился на 30 % и составил 1,3 млрд.долларов США.

В настоящее время ведется работа по реализации 51 проекта в области индустрии, инноваций, транспорта и логистики на общую сумму 27 млрд.долларов США.

Важным направлением сотрудничества с учетом роста транзитных перевозок между РК и КНР является транспортно-логистическая сфера. Казахстан активно развивает транспортную инфраструктуру по созданию условий для дальнейшего развития перевозок по маршруту Великого Шелкового Пути, был отмечен рост объемов контейнерных перевозок за 1 квартал 2017 года в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Заместитель Премьера Госсовета КНР Ч.Гаоли также отметил динамичность развития казахстанско-китайских связей по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества и выразил уверенность, что «8-ое заседание Комитета по сотрудничеству придаст новый импульс укреплению дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя государствами».

«Мы должны развивать взаимодействие в практической плоскости, создавать все условия для достижения реальных результатов на пользу наших стран и на благо двух народов»,- сказал Ч.Гаоли.

В рамках заседания Комитета состоялся телемост «Костанай - Астана», в ходе которого осуществлен запуск производства серийного выпуска автобусов ANKAI, кроссоверов на производственной площадке ТОО «Сарыарка Авто Пром».

В ходе заседания были заслушаны отчеты председателей подкомитетов.

В рамках ЭКСПО-2017 планируется провести «Год туризма Китая в Казахстане» и 5 июля - национальный день Китая в Астане.

По итогам мероприятия А.Мамин и Ч.Гаоли подписали Протокол 8-го заседания Казахстанско-Китайского Комитета по сотрудничеству.