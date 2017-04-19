Президент Туркменистана подарил Нурсултану Назарбаеву свою книгу на казахском языке

«Человек, написавший эту книгу, является истинным ценителем и знатоком туркменской породы. Книга изобилует фактами, как историческими, так и взятыми из жизни в годы независимости. Есть исторические сведения, что жеребятам туркменского скакуна играли на флейте. Музыка меняла поведение», - рассказал главный редактор газеты Türkmen dünýäsi (Туркменский мир) Батыр Мурадов.

Отметим, что книги были изданы в Туркменской государственной издательской службе в 2016 года на туркменском и русском языках. Экземпляр книги на казахском языке был выпущен тиражом по 1000 экземпляров. Книги будут переданы в библиотечные фонды в регионах страны, а также в учебные заведения.



