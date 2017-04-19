В Алматы с 20 апреля начнется кампания по уничтожению грызунов
19 апреля 2017, 11:51
Дератизация будет проводиться до 20 мая.
Центр дезинфекции по городу Алматы с 20 апреля начнет проводить мероприятия весеннего тура по уничтожению грызунов, с целью предупреждения распространения зоонозных и особо опасных инфекционных заболеваний среди населения города, сообщает Zakon.kz.
По информации директора центра Е.Бекбосынова, дератизация будет проводиться до 20 мая. Для охвата обработкой территории города организовано 6 мобильных дератизационных бригад в количестве 36 человек во главе с врачами-эпидемиологами. Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок (родентицид) и препаратом «Бромадиалон».
Весенний тур по сплошной дератизации будет проходить на территории секторов частного домовладения, а также открытых и закрытых биотопов города с общей площадью более 47 000 га.
Дератизация - это система организационных, санитарно – технических, санитарно – гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на регулирование численности грызунов, осуществляемых с целью обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, создания благоприятных условий жизнедеятельности для жителей города ,путем устранения или уменьшения вредного воздействия грызунов на человека. Грызуны всё время живут рядом с человеком и, являются переносчиками особо опасных для людей заболеваний. Больше 50 видов грызунов образовывают очаги инфекционных болезней, некоторые из них смертельны для человека и домашних животных. Помимо этого, грызуны причиняют огромный экономический ущерб.
Фото: ic24.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854665-8b9c266e3714e9ce981de59e3739ad68
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...