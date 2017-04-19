В Алматы с 20 апреля начнется кампания по уничтожению грызунов

Центр дезинфекции по городу Алматы с 20 апреля начнет проводить мероприятия весеннего тура по уничтожению грызунов, с целью предупреждения распространения зоонозных и особо опасных инфекционных заболеваний среди населения города, сообщает Zakon.kz.





По информации директора центра Е.Бекбосынова, дератизация будет проводиться до 20 мая. Для охвата обработкой территории города организовано 6 мобильных дератизационных бригад в количестве 36 человек во главе с врачами-эпидемиологами. Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок (родентицид) и препаратом «Бромадиалон».





Весенний тур по сплошной дератизации будет проходить на территории секторов частного домовладения, а также открытых и закрытых биотопов города с общей площадью более 47 000 га.





Дератизация - это система организационных, санитарно – технических, санитарно – гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на регулирование численности грызунов, осуществляемых с целью обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия населения, создания благоприятных условий жизнедеятельности для жителей города ,путем устранения или уменьшения вредного воздействия грызунов на человека. Грызуны всё время живут рядом с человеком и, являются переносчиками особо опасных для людей заболеваний. Больше 50 видов грызунов образовывают очаги инфекционных болезней, некоторые из них смертельны для человека и домашних животных. Помимо этого, грызуны причиняют огромный экономический ущерб.



