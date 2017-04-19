Мажилимены одобрили ратификацию соглашения о займе между Казахстаном и МБРР
19 апреля 2017, 11:52
Она была утверждена в соответствии с указом Президента РК.
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты рассмотрели и одобрили проект закона РК «О ратификации соглашения о займе (Проект социального медицинского страхования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития», передает корреспондент Zakon.kz.
«Для повышения эффективности и финансовой устойчивости главная задача в сфере здравоохранения - это внедрение обязательного медстрахования. Рост финансов, средств, которые расходуются для этой системы, конечно, требует усиления работы в этой сфере», - сказал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, представляя законопроект депутатам Мажилиса.
По его словам, ратификация соглашения о займе между Казахстаном и МБРР была утверждена в соответствии с указом Президента РК и данное соглашение подлежит ратификации Парламентом РК.
«Сумма займа - 80 млн долларов, сумма софинансирования Казахстана - 10 млн долларов. Ставка вознаграждения 2,3%, срок погашения - 15 лет, включая 5-летний льготный период. Дата завершения займа 30 июня 2031 года», - уточнил глава ведомства.
По его словам, основная цель данного проекта социального медицинского страхования - это повышение доступности к данной системе.
«В рамках данного проекта будет оказана существенная поддержка в формировании единой национальной системы и ее реализации. Проект состоит из трех компонентов. Первый компонент - это поддержка внедрения национальной системы социального медицинского страхования. Второй - это укрепление системы оказания медицинской помощи для поддержки внедрения системы социального медицинского страхования. Третий - управление проектом, мониторинг и оценка, коммуникационная стратегия, которая будет включать информационно-разъяснительную работу с населением», - заключил Е. Биртанов.
Законопроект был одобрен мажилисменами и направлен для рассмотрения в Сенат парламента РК.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: ODollarah.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854666-12bba1876705349a64eb96a8d21bc357
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...