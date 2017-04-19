Полицейские Павлодарской области нашли пропавшего 4-х летнего мальчика

Ребенок был найден в яме, глубиной около 2-х метров.

18 апреля текущего года около 21.00 часов на пульт оператора «102» поступило телефонное сообщение от мужчины о том, что у его сожительницы 16 апреля потерялся 4-летний сын по имени Артур, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. На поиск пропавшего ребенка были задействованы сотрудники полиции, военнослужащие войсковой части 5512, кинологи со служебно-розыскными собаками.





Данная семья проживает в садоводстве «Милиоратор», откуда мальчик ушел в неизвестном направлении.





Поисковыми группами проверялись дачные участки садоводств, прочесывались лесопосадки и другие места, где мог находиться мальчик. Утром 19 апреля ребенок был найден в яме, глубиной около 2-х метров, на учебном автодроме военно-технической школы, расположенной за городом. Мальчик был осмотрен врачами скорой медицинской помощи, состояние его удовлетворительное, тем не менее, его госпитализировали в детскую областную больницу.





Полицейскими в отношении 42-летней матери ребенка составлен административный протокол по статье 127 КРКоАП – невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей, а также решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 140 УК РК – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.





Кроме того, материал о лишении ее родительских прав будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.