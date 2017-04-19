На фестивале в Пекине Кустурица оценит казахстанские фильмы

Фильмы производства киностудии «Казахфильм» им.Ш.Айманова «Кунанбай» и «Ореховое дерево» впервые показаны на 7-ом Международном кинофестивале в Пекине , передает , передает МИА «Казинформ»





Beijing International Film Festival проходит с 16 по 23 апреля 2017 года. Казахстанские фильмы участвуют в рамках программы «Панорама» и конкурса «Лучший фильм Шелкового пути». Первый показ фильма «Ореховое дерево» на кинофестивале состоялся 17 апреля.





«Я очень рад, что фестивальная судьба фильма продолжается. Ранее он был показан в Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Турции, Бразилии, США, Польше, Германии и других странах. Картина несет в себе добрый посыл, имеет наднациональный характер, и я думаю, фильм пришелся по душе китайской публике. Всего в рамках кинофестиваля будет 5 показов фильма в различных кинотеатрах Пекина», - рассказал режиссер фильма «Ореховое дерево» Ерлан Нурмухамбетов.





По его словам, председателем судейской коллегии конкурсной программы, где в этом году представлено 15 фильмов, станет датский кинорежиссер Билл Август. Всего на участие в конкурсной программе поступило около тысячи заявок из 90 стран. Первый показ фильма «Кунанбай» на кинофестивале прошел 18 апреля.





«С первых дней чувствуется высокий уровень организации кинофестиваля. Насколько я помню, за прошедшие 7 лет жизни кинофестиваля казахстанские картины еще не были показаны здесь. Отрадно, что в жюри представлены такие требовательные кинематографисты, как Эмир Кустурица, знаменитый французский актер Жан Рено и другие критики. Мы тоже будем учиться у Пекинского кинофестиваля, перенимать опыт», - сказал режиссер фильма Досхан Жолжаксынов.





По его словам, в дальнейшем он планирует снять фильм об Абылай хане.





Напомним, в «Ореховом дереве» показаны жизнь и быт небольшого аула на юге Казахстана. Кинокартина получила главный приз в секции «New Currents» на 20-ом Пусанском международном кинофестивале (Южная Корея, 2015 г.). В основной конкурсной программе 22-го Международного кинофестиваля Азиатского кино в Везуле (Франция, 2016 г.) фильм получил два приза: специальный приз международного жюри («За способность вызвать улыбку, несмотря на сложную экономическую и политическую ситуацию») и специальный приз кинокритиков («За живой и смелый портрет сельской жизни»). Историческая лента, повествующая о судьбе Кунанбая Оскенбайулы, вышла в широкий прокат в декабре 2015 года и получила широкое признание публики.





Работу отечественных кинематографистов также высоко оценило государство и лично Президент страны Нурсултан Назарбаев. Глава государства присудил Государственную премию 2016 года в области литературы и искусства создателям фильма: режиссеру Досхану Жолжаксынову, художнику-постановщику Рустаму Одинаеву, а также актерам Нурсифат Салыковой и Айдосу Бектемиру. Фильм получил четыре приза в ходе вручения первой национальной кинопремии «Тулпар»: «Лучшая мужская роль», «Лучший композитор», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший сценарий». Кроме того, историческая лента получила приз имени Амира Абдразакова «За национальный дух» на III Международном фестивале национального и этнического кино «Серебряный Акбузат».



