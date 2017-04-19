Президент Туркменистана подарил Нурсултану Назарбаеву свою книгу на казахском языке

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично презентовал в Астане три свои книги -«Ахалтекинец - наша гордость и слава», «Полет небесных скакунов» и «Стремительная поступь скакуна», впервые изданных на казахском языке, сообщает МИА «Казинформ».

Один из экземпляров Лидер Туркменистана подписал с пожеланиями для своего друга, Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Отметим, что издание книг, автором которых является Президент Туркменистана, являющийся также руководителем Национального Олимпийского комитета Туркменистана, инициировано президентом Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимуром Кулибаевым.

Все три книги посвящены туркменской породе скакунов - ахалтекинец, который является прародителем многих других известных скакунов в мире. В книгах рассказывается об уникальности этой породы, затрагиваются вопросы сохранения и развития национальных традиций коневодства, приумножению поголовья. В третьей книге систематизированы факты на основе научной, исторической и литературной биографии. Президент также приводит советы по тому, как воспитывать скакуна.

«Человек, написавший эту книгу, является истинным ценителем и знатоком туркменской породы. Книга изобилует фактами, как историческими, так и взятыми из жизни в годы независимости. Есть исторические сведения, что жеребятам туркменского скакуна играли на флейте. Музыка меняла поведение», - рассказал главный редактор газеты Türkmen dünýäsi (Туркменский мир) Батыр Мурадов.

Отметим, что книги были изданы в Туркменской государственной издательской службе в 2016 года на туркменском и русском языках. Экземпляр книги на казахском языке был выпущен тиражом по 1000 экземпляров. Книги будут переданы в библиотечные фонды в регионах страны, а также в учебные заведения.

«Мне вдвойне приятно, что презентация моих книг проходит во время моего государственного визита в вашу прекрасную страну. Мы с вами веками добрые соседи, братья. (...) Наши народы высоко чтят скакунов, относятся к ним как члену семьи. Это у нас общее. Есть такая пословица: «Проснулся утром - поздоровайся сначала со своим отцом, а потом со своим скакуном», - сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Президент пригласил казахстанцев на празднование Дня ахалтекинской породы - государственного праздника, который туркменский народ отмечает 30 апреля.

Перед презентацией для Президента Туркменистана провели экскурсию по Национальному музею РК.