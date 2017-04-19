Доверительное управление объектами здравоохранения в рамках ГЧП обсудили в Алматы

В Алматы «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» МНЭ РК провел «круглый стол» с японскими и южнокорейскими медицинскими операторами, на котором обсудили вопросы сотрудничества и возможности реализации проектов ГЧП по форме доверительного управления в сфере здравоохранения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу центра.

«Общая тенденция такова, что сегодня казахстанцы предпочитают проходить диагностику и лечиться в клиниках странах Европы и Восточной Азии. Поэтому идея передачи государственных больниц и поликлиник в управление специалистам из этих стран считается наиболее перспективной», - говорится в сообщении.

«Долгое время мы пытались продвинуть идею партнерства среди государственных больниц и бизнеса. По нашему мнению, на данный момент самая эффективная модель работы - это доверительное управление: когда объект здравоохранения не продают инвесторам, а поручают вести менеджмент», - отметил во время обсуждения заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр ГЧП» Галымбек Мамраев.

Участники встречи выделили несколько принципиальных моментов такого вида сотрудничества. Если иностранная компания берет в доверительное управление больницу в рамках ГЧП, она вправе оснащать ее новейшими оборудованиями, реконструировать или перестраивать под требования современной медицины.

«Тут надо сделать ремарку, - уточнил вице-президент фронт-офиса Центра Ерлан Жакин - Мы не планируем передачу в частные руки всех гособъектов. Во-первых, нужно определить критерии для отбора клиник, которые перейдут в доверительное управление. Возможно, это будут те объекты, где нужно решать вопросы с процессом управления клиникой. Либо учреждения, в которых медицинские услуги оказываются не надлежащим образом. В этот перечень могут попасть и объекты, пользующиеся большим спросом у населения, но где наши казахстанские компаний не могут пока отрегулировать деятельность медицинского предприятия. Поэтому мы и приглашаем иностранные компании, способные на профессиональном уровне поднять менеджмент отечественных медучреждений».

Он подчеркнул, что иностранные инвесторы придут в Казахстан не с целью занять рабочие места местных докторов и управленцев. Их задача - поделиться опытом и обучить наших специалистов. В итоге совместными усилиями будет достигнута цель - местное население начнет получать более качественные услуги.

Напомним, что в своем Послании Глава государства Нурсултан Назарбаев призвал более активно применять различные формы государственно-частного партнерства, подчеркнув, что ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной.