В селе Бескарагай ВКО объявлена ЧС природного характера

На реках области и на уязвимых участках продолжается мониторинг.

В селе Бескарагай (Бескарагайский район, Восточно-Казахстанская область) объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, местного масштаба , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС региона.





Напомним, что 14 апреля в низменной части, на окраине села было подтоплено 9 домов и 10 дворовых участков . С места подтопления были эвакуированы 22 человека. Ситуация за 4 дня не изменилась.





Уровень грунтовых вод держится на прежнем уровне, поэтому местным исполнительным органом, в целях сохранения жизни и здоровья жителей, было принято решение об объявлении ЧС.





На территорию подтопления были завезены 1500 тонн инертных материалов. Велись работы по укреплению земляной насыпи. Среди местного населения проводился инструктаж, были вручены памятки.





В акимате создан и работает оперативный штаб, в который входят все службы ГО и ЧС. Ситуация полностью контролируется исполняющим обязанности акима района Е.Рахметуллиным. На реках области и на уязвимых участках продолжается мониторинг. Оперативный штаб ДЧС ВКО работает в круглосуточном режиме.



